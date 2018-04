Hoher Besuch auf der Trierischen Insel: Der Generalpräses der Kolpingsfamilien, Monsignore Ottmar Dillenburg, zelebrierte am Sonntag eine Messe in der katholischen Pfarrkirche Maria Königin in Betzdorf-Bruche. Anschließend waren die Gläubigen zu einem Vortrag über die Arbeit des Internationalen Kolpingwerks und einem Zusammentreffen mit Mittagessen, Andacht und abschließend Kaffee und Kuchen in den benachbarten Pfarrsaal eingeladen.

Gekommen sind Abordnungen der Kolpingsfamilien aus Betzdorf, Bruche, Brachbach, Gebhardshain, Grünebach und Kirchen. Sie zogen mit ihren Fahnen in das Gotteshaus ein. Mitzelebranten waren Pastor Helmut Mohr, Diakon Karl-Heinz Becher ...

