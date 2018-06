Das, was die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sich vorgenommen hat, hat Günter Köhler geschafft: Er konnte seinen Titel bei den Vereinsmeisterschaften des Klickervereins Kirchen am Samstag verteidigen und den Pokal entgegennehmen. „Er ist ein gutes Vorbild für die Nationalmannschaft“, sagt Vorsitzender Gerhard Schmidt. Der zweite Vorsitzende Wolfgang Link wurde Zweiter. Auf Rang drei kam Bernd Schneider. Vierte wurde Sabine Busenbach. Der Verein feierte ein Jubiläum: Er richtete seine 50. Vereinsmeisterschaften auf seiner Anlage am Kirmesfeld aus. 27 Aktive nahmen teil und absolvierten knapp 300 Spiele, teilt Schmidt am Rande der traditionellen Spendenübergabe mit. Für die Sportler des Klickervereins steht der Saisonhöhepunkt noch bevor. Am 21. Juli werden in Uttum (Ostfriesland) die Deutschen Meisterschaften ausgetragen. Die Kirchener werden mit 30 Spielern anreisen und drei Mannschaften an den Start schicken. Ernsthafte Titelträume hege der Verein nicht, gibt sich der Vorsitzende realistisch. Bemerkenswert ist, dass der Klickerverein an allen seit 1996 jährlich durchgeführten Deutschen Meisterschaften teilgenommen hat. Auch das ist schon eine weltmeisterliche Leistung.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer

