Kirmesjugend lädt zum Party-Wochenende

Rosenheim – Sie sind ein munteres Häuflein, und sie wissen, wie man feiert – aber auch wie man Gutes tut: Die Kirmesjugend Rosenheim, gegründet 1985 und heute 120 Mitglieder stark, organisiert jedes Jahr den Weihnachtsmarkt am Bürgerhaus und sammelt dabei für jeweils einen anderen guten Zweck. Um die 1000 Euro kriegen die jungen Leute dabei zusammen. Ebenfalls im Jahreskalender der Kirmesjugend steht eine Sause zum 1. Mai, dazu Ausflüge und Zeltlager. Doch jetzt naht erst mal vom 27. bis 30. Juli die Rosenheimer Kirmes, die die Jugend zusammen mit der örtlichen DJK und Festwirt Bastian Barth auf die Beine stellt.

Freitag, 27. Juli, geht es ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) mit einer „Flotter Dreier“-Party im Festzelt am Festplatz los. Hier gibt's Pop, Rock und Schlager aus der Konserve, der Eintritt ist frei, und es gibt flotterweise drei Getränke zum Preis von einem.

Die Domstadt Köln ist dann musikalisch am Samstag, 28. Juli, ab 19 Uhr im Rosenheimer Festzelt zu Gast: Bei einer Kölschen Nacht gibt es eine Verlosung – Hauptpreis ist ein Partyabend in Köln für vier Personen – und jede Menge kölsche Lieder von DJ „Flummi“ zum Abfeiern und Schunkeln.

Der Kirmessonntag geht besinnlich los, mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere. Von dort setzt sich dann ein Festmarsch zum Zelt in Bewegung, wo ein zünftiger Frühschoppen mit Brunch wartet. Musik gibt es aber nicht nur vom CD-Spieler, sondern auch auf handgemachte Art: Die Bindweider Bergkapelle und später das Cover-Duo Grand Canyon spielen. Am Nachmittag darf sich auch sportlich betätigt werden: Ab 15.30 Uhr treten acht Mannschaften befreundeter Kirmesgesellschaften zum Tauziehen an. Der Sieger erhält einen Wanderpokal. Um 18 Uhr werden neue Mitglieder der Kirmesjugend „getauft“ – mit Bier, versteht sich. Dazu gehören auch ein Tanz und das Singen des „Rosenheim-Liedes“. Der Montag, 30. Juli, ist dann bei der Rosenheimer Kirmes Familientag. Es locken das große Kettenkarussell, ein Eisstand, Schieß- und Losbuden und ein „Spätschoppen“ ab 18 Uhr, bei dem das Fest bei einem Bierpreis von einem Euro pro Glas ausklingt.

Zu den alten Traditionen der Kirmesjugend gehört das „Kirmesmensch“: Es wird am Donnerstag, 26. Juli, von den Mitgliedern gebastelt und am Samstag um 13 Uhr am Kirmesbaum aufgehängt, der zuvor samt eines Kranzes aufgestellt wurde. Und am Dienstag, wenn das Festzelt ab 12 Uhr abgebaut wird – hierfür werden noch Helfer gebraucht –, wird die Strohdame mit viel Gaudi verbrannt. Wer bei der Kirmesjugend mitmachen will, muss mindestens 16 Jahre jung sein – ab 30 Jahren darf er den Verein noch fördern, muss aber nichts mehr aktiv zur Kirmes beitragen. Peter Seel