Nachdem Michael Dützer bereits vor einigen Wochen im Verbandsgemeinderat Kirchen durch sein Ausscheiden als Ratsmitglied und CDU-Fraktionssprecher im Mittelpunkt gestanden hatte, gibt er nun auch im Stadtrat seine politischen Ämter auf. Dort steht am kommenden Dienstag, 24. April, ab 18 Uhr unter anderem die Wahl seiner Nachfolger in den Ausschüssen auf der Tagesordnung. Den Grund für Dützers Rückzug aus der Politik ist in Kirchen längst kein Geheimnis mehr: Er wird Mitte des Jahres neuer Büroleiter beim seit Anfang des Jahres amtierenden Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, Maik Köhler (CDU). Grünes Licht hierfür ab hat der VG-Rat jüngst gegeben. Auch mit seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat folgt der 39-Jährige nun also den gesetzlichen Vorgaben, die eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat vorschreiben. Nach dem Ende der Ära Stötzel im Rathaus Kirchen ist Dützer damit zurück in die Verwaltung gekehrt, von der er sich damals nach Herdorf verabschiedet hatte, als der parteilose VG-Chef aus Mudersbach 2010 ins Amt gekommen war. Weil Dützer sich mit Stötzel nicht verstand, wurde er in Herdorf zunächst Kämmerer und später, nach der Fusion mit Daaden, Werksleiter bei der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf. Dützer war jetzt zu einem Gespräch nicht zu erreichen.

VG-Chef Maik Köhler wollte sich zu seiner Entscheidung, ihn zum Bürochef zu machen, noch nicht äußern. Es handele sich, erklärte er auf RZ-Anfrage, um eine noch nicht abgeschlossene Personalie. Wer ...

