Kirchens kfd kürt im Karneval die Promi-Shopping-Queen

Guido Maria Kretschmer ist voll des Lobes. Der Modedesigner hat die Karnevalsfrauen der kfd Kirchen eingeladen, bei seiner populären TV-Show „Promi-Shopping-Queen“ mitzumachen. Das lassen sich die Damen nicht zweimal sagen. Sie chartern einen pinkfarbenen Bus und starten eine Sightseeingtour durch die Heimat. Als Kulissen waren sowohl der Ottoturm als auch der Druidenstein und die Grube Bindweide nachgebaut worden. Für jede Besichtigung hatten die Frauen die passende Garderobe parat: Wanderkleidung, Bergsteiger- und Bergmannslook.

Die Kirchener Karnevalsfrauen haben ihren Schwarm, Guido Maria Kretschmer, in die Mitte genommen.

Foto: Claudia Geimer

Die „Shopping-Queen“ war der Höhepunkt der beiden Sitzungen beim Karneval der katholischen Frauengemeinschaft Kirchen (kfd) an zwei Tagen, Donnerstag und Freitag, im Bürgerhaus in Katzenbach. Die Tour endete mit dem Besuch eines Konzerts des MGV „Liederkranz“ Kirchen. Die Damen erschienen, dem Anlass entsprechend, in Abendkleidern. Für den Star des Abends, Guido Maria Kretschmer, steht fest: Die Kirchener haben gewonnen – und Sänger Johannes Nilius überreichte die Siegerkrönchen.

Das Karnevalsmotto lautete in diesem Jahr: „Das volle Programm“ – in Anlehnung an ein Lied von Helene Fischer. Und das bedeutete: Die Jecken auf der Bühne und im Saal machten keine Kompromisse, was die gute Laune angeht. Beim „Fünf-Sterne-Menue“ im Nobelrestaurant gibt es erhebliche Missverständnisse zwischen einem Gast und dem Ober. Günter Jauch stellt die Millionenfrage, und eine „Blondine aus Betzdorf“ kann sie tatsächlich beantworten: Der Kuckuck ist der Vogel, der kein Nest baut. „Jeder weiß doch, dass der Kuckuck in der Kuckucksuhr wohnt.“ Beim Banküberfall überlässt ein genervter Ehemann seine nörgelnde Ehefrau ihrem Schicksal und dem Bankräuber. Bei einer Suchmeldung kann der Ehemann nicht seine Frau, wohl aber sein Auto genauestens beschreiben. Und ein Jugendlicher wundert sich beim ersten Kirchgang über die Sitten und Gebräuche. Pastor Helmut Mohr war Ehrengast im Saal.

Zwischen den Sketchen unterhielten die Musiker Johannes und Erhard mit Schunkelliedern. Teamsprecherin Maria Weber hatte als „Biene Maja“ die Gäste begrüßt und Gudrun Meinert führte als Zirkusdirektorin durch das Programm. Mitgewirkt haben: Mandy Bähner, Birgit Heidemann, Brigitte Heuezeroth (Leitung), Elisabeth Kalleicher, Marion Klein, Marianne Moog und Katja Trapp.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer