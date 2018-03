Angelehnt an das bekannte „Rudelsingen“ lädt die Chorgruppe Druidenstein am Sonntag, 11. März, um 17 Uhr in den Gemeindesaal der Evangelischen Kirche in Kirchen, Kirchplatz, zu einem fröhlichen, ungezwungenen Mitsingen ein. Unter der musikalischen Anleitung von André Schmidt ist jeder herzlich eingeladen, diesem „Schmidtsingen“ beizuwohnen. Dafür ist keinerlei musikalische Vorbildung erforderlich. Der Protagonist selber beschreibt die besondere Atmosphäre so: „Man muss nicht unbedingt eine geübte Stimme haben, um bei einem Mitsingkonzert Spaß zu haben. Es ist ja gerade die Mischung aus erfahrenen Chorsängern und Chorsängerinnen sowie Badezimmer-Brummbären, die einen Abend magisch macht.“

So wird ein bunter, zeitloser Strauß an Evergreens, Volksliedern und Popklassikern gemeinsam gesungen auf Deutsch und Englisch oder auch auf Kölsch. Die Chorgruppe Druidenstein freut sich auf einen unvergesslichen, fröhlichen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.