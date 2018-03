Kirchener Backhaus Pieroth geht neue Wege

Knapp 120 Jahre befindet sich die Kirchener Bäckerei Pieroth im Familienbesitz. Nun gibt es eine Veränderung: Matthias Blatter (30) wird das Unternehmen nach und nach übernehmen.

Bernd Pieroth (links) übergibt nach und nach das traditionsreiche Backhaus Pieroth aus Kirchen an Matthias Blatter, der bereits als Geschäftsführer und Mitgesellschafter vor Ort tätig ist.

Foto: Andreas Neuser

1979 übernahm Bäckermeister Bernd Pieroth den elterlichen Betrieb, der seinerzeit ganz traditionell aus einer Backstube mit angegliedertem Verkaufsladen bestand. Bernd und Sigrid Pieroth bauten den Betrieb im Laufe der vergangenen Jahrzehnte „zu einem namhaften mittelständischen Unternehmen mit zeitweise 20 und zurzeit 15 Bäckereifilialen und Cafés mit hohen Qualitätsansprüchen aus, in dem rund 140 Mitarbeiter beschäftigt werden“, erzählen die Pieroths.

Eine Nachfolge innerhalb der Familie war nicht absehbar, verdeutlichen sie. So entschloss man sich, die Weiterführung des Traditionsbetriebes anders zu regeln. Seit 1. Januar 2018 ist Matthias Blatter neuer Geschäftsführer und Mitgesellschafter. Er wird in den nächsten Jahren den Betrieb ganz übernehmen. Blatter entstammt einer traditionellen Bäckerfamilie aus Katzwinkel und verfügt über einschlägige Branchenerfahrung im Bäckerhandwerk mit Filialbetrieben. Mit 18 Jahren zog es ihn nach Spanien. Dort baute er eine Bäckerei auf. Inzwischen, bisher wohnhaft in Düren, ist er Inhaber von drei Bäckereien (Senner Backhaus und Blatter in Moers sowie Fuchs-Brot in Düren). Infos dazu im Internet unter www.lieferbaeckerei.de. Die drei Betriebe bleiben auch weiter in seiner Verantwortung.

Der gebürtige Katzwinkler kehrt aber zurück in die Heimat. Er will hier sesshaft werden. Nach Familiengründung werde es auch Zeit dazu, schmunzelt er. Er wolle die Geschäfte von Pieroth unverändert weiterführen und alle Arbeitsplätze erhalten, betont Blatter. Er plant die bestehenden Filialstandorte zu festigen und weiter zu expandieren. Die Eheleute Pieroth stehen ihm dabei weiter mit Rat zur Seite. Beiden Parteien ist es wichtig, dass die Traditionsbäckerei weiter bestehen bleibt und zukunftsfähig ausgebaut wird. Andreas Neuser