Kirchen ist bei Bodenpreisen Kreismeister: Im AK-Land sind Grundstücke im Schnitt noch günstig

Wer ein Baugrundstück kaufen will, kommt im AK-Land noch vergleichsweise günstig zum Zug. Das geht aus den aktuellen Bodenrichtwerten hervor, die der örtliche Gutachterausschuss zum Stichtag 1. Januar 2018 ermittelt hat. Spitzenreiter im Kreis ist demnach die Verbandsgemeinde Kirchen, wo man durchschnittlich 59 Euro pro Quadratmeter für ein Grundstück in mittlerer Lage zahlt.

Baugrund ist nicht gleich Baugrund: Dies ist eine Erkenntnis aus der Arbeit des Gutachterausschusses im Bereich Westerwald-Lahn: Denn in den vier betreuten Landkreisen differieren die Preise für Bauland doch erheblich.

Foto: Markus Kratzer

Mit einigem Abstand folgen die inzwischen fusionierte Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain sowie die VG Flammersfeld mit jeweils 48 Euro (siehe auch Tabelle). Vor zwei Jahren lag der Wert in Kirchen noch bei 60 Euro, für die Alt-VG Betzdorf ermittelten die Experten damals einen Quadratmeterpreis von 57 Euro.

„Wir haben einen deutlich spürbaren Anstieg der Boden- und Immobilienwerte, sowohl bei den Bauflächen als auch bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen“, zieht Günter Steudter, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich Westerwald-Taunus, einen Vergleich zu den Ergebnissen aus dem Jahr 2016.

Um 5 Prozent sind die Bodenrichtwerte bei Wohnbauflächen im gesamten Bereich gestiegen, der neben dem Kreis Altenkirchen auch die Kreise Westerwald, Neuwied und Rhein-Lahn umfasst. Das AK-Land hinkt hier – potenzielle Grundstücksinteressenten dürfte das freuen – mit einem Plus von 2 Prozent etwas hinterher.

Und von Durchschnittswerten wie in der Stadt Neuwied (156 Euro), der Verbandsgemeinde Unkel (155 Euro) oder der Stadt Lahnstein (139 Euro) ist man an Sieg und Wied eh meilenweit entfernt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich mit Hamm (36 Euro), Herdorf-Daaden (37 Euro) und Wissen (41 Euro) gleich drei Verbandsgemeinden aus dem Kreis am unteren Ende der Skala wiederfinden. Und auch die Verbandsgemeinde Altenkirchen (43 Euro) nimmt mit Rang 28 unter den 33 Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden einen hinteren Rang ein.

Blickt man in die Gemeinden des Kreises, so offenbart sich bei den Wohnbauflächen eine Preisspanne, die von 22 Euro pro Quadratmeter etwa in Nisterberg (VG Daaden-Herdorf) bis zu 110 Euro in einer Spitzenlage in Betzdorf reicht. Im gesamten Bereich Westerwald-Lahn nimmt bei allen Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern die Stadt Lahnstein die Spitzenposition ein. Hier erreicht der höchste Bodenrichtwert bei einer Wohnbaufläche 300 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Neuwied mit 280 Euro und Montabaur mit 220 Euro. Mit Wissen (65 Euro), Herdorf (75 Euro), Mudersbach (85 Euro) sowie Altenkirchen und Kirchen (jeweils 90 Euro) rangieren gleich fünf Kommunen aus dem Landkreis neben Westerburg (85 Euro) am Ende der Skala.

Deutlich anders sieht dies bei den Mischbauflächen aus, auf denen auch Gewerbebetriebe zugelassen sind. Hier ist die Stadt Neuwied bei den teuersten Lagen mit satten 850 Euro je Quadratmeter einsamer Spitzenreiter. Doch zusammen mit Montabaur liegt die Stadt Betzdorf mit 300 Euro an zweiter Stelle der Rangliste. Auch Altenkirchen (270 Euro) und Wissen (210 Euro) gehören hier zu den hochpreisigen Lagen im gesamten Bezirk. In Kirchen (100 Euro) und Mudersbach (95 Euro) lassen sich solche Flächen aktuell deutlich preiswerter erwerben. Und die Stadt Wirges nimmt bei 80 Euro je Quadratmeter einen Platz am Ende der Skala ein.

Die Bodenrichtwerte werden landesweit alle zwei Jahre durch einen der zwölf Gutachterausschüsse ermittelt. Zugrunde gelegt werden dabei die Kaufverträge für unbebaute Grundstücke der zurückliegenden zwei Jahre. Daraus werden dann für den Bereich Westerwald-Taunus gut 3800 Bodenrichtwertzonen für baureifes Land sowie rund 8150 Zonen für landwirtschaftlich genutzte Flächen abgeleitet. Die Werte sind kostenfrei im Internet unter www.geoportal.rlp.de oder www.boris.rlp.de abrufbar.

Von unserem Redaktionsleiter Markus Kratzer