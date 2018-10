Als im katholischen Kindergarten Nikolaus-Groß-Haus vor zehn Jahren auf Initiative von Martina Hütter ein Kindergartenchor ins Leben gerufen wurde, dachte wohl niemand daran, dass dieser so lange Bestand haben wird. Die Gemeindereferentin sprach damals Dekanatskantor Torsten Stendenbach an, der mit seiner Zusage nicht lange auf sich warten ließ. „Kinder können nicht früh genug an die Musik herangeführt werden, und je früher die Sinne für die Musik geweckt und gefördert werden, umso besser“, betonte Stendenbach vor zehn Jahren.

Wöchentlich treffen sich seitdem die kleinen Sängerinnen und Sänger des katholischen Kindergartens Nikolaus-Groß-Haus. Torsten Stendenbach versteht es, auf spielerische Art und Weise den Kindern mit Klanggeschichten und Liedern die Grundelemente ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.