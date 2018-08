Über Malbergs Wiesen wurden Kinderträume wahr. Über dem Schleppgelände in Malberg flogen am Samstag und Sonntag etwa 30 Kinder als Co-Piloten mit Gleitschirmen. „Seil anziehen. Seil straff. Fertig.“ – mit nur ein paar Schritten gelangten der erfahrene Pilot und der kleine Co-Pilot mit einem Flügel aus Stoff in luftige Höhe und nutzten wie die Vögel Wind und Thermik, um lautlos über die Landschaft zu fliegen. So einfach geht das. Auf dem Boden landen dann strahlende Kinder, die den Mut hatten, in die Lüfte zu steigen und das Gefühl von Freiheit zu erleben.

Damit alles so reibungslos lief, steckte hinter den Kulissen viel Arbeit. Veranstaltet wurden die Kinderflugtage von den Fun-Gliders Westerwald und dem Krebs- und Sozialprojekt Lächelwerk. Der Verein begleitet in erster ...

Lesezeit für diesen Artikel (344 Wörter): 1 Minute, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.