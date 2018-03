Damit hatten die Fans beim Kasalla Konzert in Betzdorf am Samstagabend nicht gerechnet: Plötzlich verlassen Sänger und Frontmann Bastian Campmann, Gitarrist Flo Peil und Bassist Sebastian Wagner die Bühne und gehen mit den Besuchern im Saal auf Tuchfühlung. Campmann erklimmt sogar die Empore und macht lässig Selfies mit dem begeisterten Publikum. „Wie sollen wir euch denn sonst kennen lernen“, begründet der Bandleader das überraschende Bad in der johlenden Menge. Die Fans nutzen natürlich die einmalige Chance und zücken die Smartphones, um Fotos von den Musikern aus nächster Nähe zu machen. Kasalla sind zum ersten Mal in Betzdorf.

Die Stadthalle ist mit über 1500 Besuchern ausverkauft. Kölschrock zieht auch an Sieg und Heller. Ihren wohl bekanntesten Hit: „Pirate“, spielt die Band, zu der auch Rene „Ena“ Schwiers (Keyboard, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.