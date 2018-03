Karneval vor 50 Jahren: Historische Fotos vom närrischen Umzug durch Kausen

7 von 9

Die Barbarakapelle marschierte an der Spitze des Zuges. Vorne weg: Maskottchen Agnes Krug, liebevoll, „dat Dickerchen“ genannt. Zu erkennen an der Posaune ist in der Mitte Kapellmeister Franz-Josef Quast aus Birken-Honigsessen.

Foto: Dieter Czichy