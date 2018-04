Wechsel an der Spitze der ASG Altenkirchen: Neuer erster Vorsitzender ist Karlheinz Bachmann (65) aus Altenkirchen und Rentner. Er erhielt in der Jahreshauptversammlung in der Altenkirchener Stadthalle aus der Hand seines Vorgängers Klaus Schneider den symbolischen Staffelstab. Schneider gab sein Amt als „Chef“ nach sieben erfolgreichen Jahren ab. Er begründete seinen Rückzug nach insgesamt 25-jähriger Vorstandsarbeit in der ASG mit seiner Tätigkeit als Kreisbeigeordneter. Sein Dank ging an alle, die ihn auf seinem erfolgreichen Weg im Interesse des über 1100 Mitglieder zählenden Vereins begleiteten.

Der neue erste Mann an der Vereinsspitze ist in ASG-Kreisen ein guter alter Bekannter. Zuletzt fungierte Bachmann als Stellvertreter von Schneider. Sein Ziel sei es, die Fahrt der ASG in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.