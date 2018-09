In beschaulicher Atmosphäre auf einer Streuobstwiese unter Apfel- und Maronenbäumen feierten am Sonntag rund 200 Dorfbewohner ein kleines Jubiläum: 20 Jahre Franziskuskapelle in Steineroth. „Es ist ein Ausdruck von Glauben und Dankbarkeit, dass wir heute hier feiern und teilen dürfen, denn Teilen ist die schönste Form des Nehmens!“ Mit diesen Worten begrüßte der Initiator Gottfried Frings die Gäste zur ökumenischen Andacht vor „seinem“ Kirchlein sowie zum Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

Dabei hatten besonders die Frauen der Dorfgemeinschaft alle Hände voll zu tun. Längst war es im Team beschlossene Sache, den Reinerlös des festlichen Nachmittags der Missionszentrale der Franziskaner in Bonn ...

Lesezeit für diesen Artikel (302 Wörter): 1 Minute, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.