Manchmal mussten Besucher anstehen, um mit einem Facharzt vom DRK-Krankenhaus Kirchen ins Gespräch zu kommen. Das machten sie gerne. So groß war zu bestimmten Zeiten der Andrang am Bus der Kampagne „Herzenssache Lebenszeit“, der gestern in Betzdorf und Kirchen Station machte. Umfassend informierten dort Ärzte und Pflegefachkräfte rund um das Thema Schlaganfall. Per Fragebogen konnte man sein Schlaganfall-Risiko selbst testen. Danach schaute sich das ein Arzt an. Aber auch Blutdruck, Puls und Zuckerwerte wurden vor Ort gemessen. Denn neben dem Schlaganfallrisiko war Diabetes das große Thema.

Dieter Kellner aus Stürzelbach (Verbandsgemeinde Altenkirchen) hatte über die RZ von dem Infostand erfahren und war extra nach Betzdorf gekommen, um sich zu informieren und beraten zu lassen. Er hatte ...

Lesezeit für diesen Artikel (251 Wörter): 1 Minute, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.