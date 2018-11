Die Laufbahn des 1991 geborenen Musikers Felix Klieser klingt nach einer Märchenbuchkarriere – und das, obwohl er ohne Arme geboren wurde: Erst jüngster Hornspieler aller Zeiten an der Musikschule Göttingen, mit 13 Jungstudent an der Hannoveraner Hochschule, dann Hornist im Bundesjugendorchester und auf Tournee mit Popstar Sting, schließlich „Life Award“-Preisträger und Bundessieger bei „Jugend musiziert“. 2013 erschien sein viel gelobtes Debüt-Album „Reveries“ mit dem Pianisten Christof Keymer und Werken der Romantik, im Jahr darauf gab’s den „Echo Klassik“ als Nachwuchskünstler des Jahres sowie den Musikpreis des Verbandes der Deutschen Konzertdirektionen. Und seine Autobiografie „Fußnoten – Ein Hornist ohne Arme erobert die Welt“ von 2014 liegt inzwischen sogar auf Japanisch und Chinesisch vor. Der außergewöhnliche Hornist steht im Mittelpunkt des Kammermusikkonzertes, mit dem die Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen am Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr in der Stadthalle in Betzdorf ihre Jubiläumskonzertreihe fortsetzt.

Die Ventile seines Horns bedient Klieser mit den Zehen des linken Fußes. Ein alles andere als leichtes Los – eine Herausforderung, der der Musiker in seinen verschiedenen Entwicklungsphasen mit Fleiß ...

