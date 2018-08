Große Sause bei den Schützen in Scheuerfeld: Zum Schützenfest und 60-jährigen Bestehen wurden am Samstagabend Kaiser, Königin und Jungschützenkönig gekrönt. Selbst bei kälteren Temperaturen gaben Schützenkaiser Matthias Kaiser mit Kaiserin Daniela Drüeke, Schützenkönigin Sarah Klein mit Prinzgemahl Tobias Teumer und Jungschützenkönig Tyler Walkenbach in Begleitung seiner Schwester Nina Müller ein prächtiges Bild ab. Nach der Krönung folgte der Königsball.

Für Stimmung sorgten hier die Kesselpool-Musikanten und Alleinunterhalter Christof Diels. Die Gastvereine Alsdorf, Betzdorf, Gebhardshain, Katzwinkel und Weitefeld ließen sich das Fest nicht entgehen. Zum Jubiläum des 60-Jährigen bekam der ...

Lesezeit für diesen Artikel (266 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

