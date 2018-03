Juden im Hämmscher Land: Horst Moog – ein ganzes Leben für den Erhalt der Erinnerung

Horst Moog hat so einiges erlebt in seinen 83 Lebensjahren. So stand er mit nicht einmal vier Jahren an der Hand seiner Mutter und musste mit ansehen, wie die Hammer Synagoge in der Reichspogromnacht ein Raub der Flammen wurde. Ein prägendes Erlebnis, wie er berichtet. War das der Auslöser dafür, dass er – Jahrzehnte später – begann, sich intensiv mit dem Schicksal der Hammer Juden zu befassen?

„Ja, auch“, sagt Moog, der aber ebenso sein Elternhaus als Quelle für sein lebenslanges Interesse angeben kann. „Mein Vater musste schon 1939 als Rekrut in Polen erleben, wie man die Juden in Lodz in ein dort eingerichtetes Ghetto pferchte. Er wurde dann von der Eisenbahn reklamiert und war während der Kriegsjahre Rangierleiter im Rangierbahnhof Troisdorf. Dort sah er die überfüllten Güterwagen mit Juden auf dem Weg in die Konzentrationslager. In der Tageshitze schrien sie vor Durst. Er wollte ihnen einen Eimer Wasser geben. Hierfür wäre er fast von einem SS-Wachmann erschossen worden. Seine Erzählungen sind mir immer im Gedächtnis geblieben.“ Später dann war es seine vielfältige Vereinsarbeit, die sein Interesse an diesem dunklen Teil der deutschen Geschichte neu entfachte. „Bei meiner späteren Vorstandsarbeit in verschiedenen Vereinen stieß ich in alten Protokollbüchern immer wieder auf Namen jüdischer Vereinsmitglieder. Ich fing an, über das Schicksal dieser Menschen nachzudenken. Bald musste ich feststellen, dass ich im Grunde völlig falsche Vorstellungen von dem Leben der Juden hatte und so gut wie nichts über die Geschichte wusste.“ Das sollte sich ändern. „Ich habe mir Wissen über das Judentum angeeignet, viel Zeit in Archiven verbracht und Zeitzeugen befragt. Es war mir stets ein Anliegen, unseren ehemaligen jüdischen Mitbürgern ein würdiges Andenken zu bewahren und dem Vergessen und Verdrängen entgegenzuwirken“, sagt er bescheiden. Moog war aber nicht nur Sammler und Chronist, er legte auch selbst Hand an, wo es nötig war. So kümmerte er sich seit 1979 um den jüdischen Friedhof, der mehrmals geschändet wurde, schrieb Artikel für Heimatjahrbücher und Zeitungen, stellte Ausstellungen zusammen und hielt Vorträge an Schulen. Er knüpfte Kontakte zu emigrierten Juden und deren Nachfahren und hilft diesen noch heute, die eigene Geschichte zu erkunden und zu bewahren. Daran hinderten ihn weder eigene Befindlichkeiten, noch Anfeindungen von außen, die es in der Vergangenheit leider allzu oft gegeben hatte. Wenn Horst Moogs Leben ein Buch füllen könnte, so füllt sein Lebenswerk eine Bücherei. Im Untergeschoss seines Wohnhauses hat er über Jahrzehnte einen unermesslichen Schatz zusammengetragen. Tausende Bilder, Dokumente, Alltagsgegenstände und Andenken – alle aus einer Zeit, als es in Hamm noch ein blühendes jüdisches Leben gab.

So lebten in Hamm, als die Synagoge 1894 eingeweiht wurde, etwa 100 Juden, was 7,5 Prozent der Bevölkerung ausmachte. Damals war es noch ein friedliches Miteinander. Eine Zeit, die mit dem aufkeimenden Nationalsozialismus ins Wanken geriet und am 9. November 1938 in der Reichspogromnacht ein jähes Ende fand.

Wäre nicht Moogs akribische Recherche, so wären viele Tausend Schicksale in Vergessenheit geraten. Das wissen auch die Nachfahren der Hammer Juden, die es in alle Teile der Welt zerstreut hat. Sie taten sich zusammen und schlugen Moog jetzt für den German Jewish History Award vor (siehe unten), den der umtriebige Heimatforscher in der kommenden Woche in Berlin entgegennehmen wird. Moog freut sich über diese Auszeichnung, doch genauso freut er sich, an seinen Schreibtisch zurückzukehren. „Es gibt noch so viel zu tun, und mir läuft die Zeit davon“, sagt er.

Von unserer Redakteurin Sonja Roos