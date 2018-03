Jecken aufgepasst: So passen Job und Narretei unter eine Kappe

Die Vorfreude auf Karneval steigt. Damit nach den tollen Tagen nicht die Laune durch Ärger am Arbeitsplatz getrübt wird, gilt es einiges zu beachten.

Närrisches Treiben am Arbeitsplatz: Während der tollen Tage gibt es in Büros und Betrieben Spielregeln, an die sich die Beschäftigten zu halten haben. Wer auf „Nummer sicher“ feiern will, klärt mit seinem Arbeitgeber ab, was geht und was nicht. Foto: picture alliance / dpa

Von unserer Reporterin Beate Christ

Die Narren im AK-Land haben sich bereits auf zahlreichen Sitzungen warm geschunkelt und laufen so langsam zur Höchstform auf. In vielen Gemeinden geht es vor allen Dingen von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag hoch her, in den Hallen, Zelten und auch auf den Straßen wird mächtig gefeiert.

Damit nach den tollen Tagen nicht die Laune durch Ärger am Arbeitsplatz getrübt wird, gilt es einiges zu beachten. Denn auch im Kreis sind Schwerdonnerstag, Rosenmontag und auch der Karnevalsdienstag keine Feiertage, sondern Arbeitstage. Syndikusrechtsanwältin Alexandra Wellmann vom Arbeitgeberverband „vem. die arbeitgeber“ in Koblenz sagt hierzu: „Wer für diese Tage nicht rechtzeitig Urlaub beantragt hat, muss daher grundsätzlich auch an Karneval zur Arbeit erscheinen. Auch an diesen Tagen sind die Regelungen des Arbeitsrechts zu beachten. Eine Narrenfreiheit kennt das Arbeitsrecht nicht.“

Die RZ fragte bei der Kreisverwaltung Altenkirchen nach, wie viel jeckes Treiben in den Büros erlaubt ist. Rund 350 Mitarbeiter sind im Kreishaus beschäftigt. Und die dürfen zumindest an Weiberfastnacht die Pappnase aufsetzen und sich gemeinsam dem närrischen Treiben hingeben. An diesem Tag schließt nämlich die Kreisverwaltung um 12 Uhr und die Zulassungsstelle bereits um 10.30 Uhr für den Publikumsverkehr. Und dann ergreifen erst einmal, wie es an diesem Tag Brauch ist, die Frauen die Macht.

„Die Möhnen, also die karnevalsbegeisterten Frauen im Kreishaus, holen um 11.11 Uhr den Landrat ab und starten dann gemeinsam mit ihren Karnevalsaktivitäten, bevor sie sich alle im Wilhelm-Boden-Saal zur zentralen Feier einfinden. Die Männer können sich ab 12 Uhr der Feier anschließen“, heißt es aus dem Kreishaus. Im Laufe des Nachmittags werden dort unter anderem die Altenkirchener Karnevalisten und auch Gäste von außerhalb erwartet. Musik und Getränke werden von den Möhnen organisiert, ebenso ist für kleine Snacks gesorgt.

Damit die Mitarbeiter an diesem Tag unbeschwert feiern können, legen sie den Dienstleistungsabend auf den Mittwoch vor. Am Rosenmontag sowie Karnevalsdienstag ist die Kreisverwaltung wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Allerdings haben sich dort laut Pressereferentin Christina Held viele Mitarbeiter Urlaub genommen. Generell herrsche an diesen Tagen erfahrungsgemäß auch wenig Publikumsverkehr. Diejenigen, die Rosenmontag und Karnevalsdienstag zur Arbeit kommen, lassen ihre Kostüme zu Hause, es herrscht normaler Dienstbetrieb. Und dies ist rechtlich gesehen absolut korrekt. Der Arbeitgeber kann verlangen, dass sich die Mitarbeiter branchenüblich kleiden. Dies gilt vor allem dann, wenn die Mitarbeiter Kundenkontakt pflegen.

Der RKK-Bezirksvorsitzende Dennis Dapprich hat dafür volles Verständnis. „Ich bin selbst im Handwerk tätig und kann auch nicht verkleidet auf die Baustelle kommen“, sagt der leidenschaftliche Karnevalist. Er rät allen Jecken, Karneval und Arbeit mit einem gesunden Menschenverstand unter einen Hut zu bringen. „Auf der einen Seite steht der Spaß an der Freud', auf der anderen Seite der Beruf, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Da muss man Prioritäten setzen“, sagt er.

Wenn er auch viele Karnevalisten kennt, die sich an den tollen Tagen Urlaub nehmen, so gebe es doch immer Berufe, in denen man auch an den närrischen Tagen arbeiten müsse. „Der Job geht vor“, sagt Dapprich ganz klar. Sich krankzumelden, um Karneval feiern zu können, sei keine gute Idee. „Das kommt nicht gut an“, ist er sich sicher. Juristisch kann dies laut Alexandra Wellmann im Einzelfall sogar den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttern und eine Kündigung rechtfertigen.

Rechtsanwältin rät: Besser behutsam mit Alkohol umgehen

Die närrischen Tage steuern langsam auf ihren Höhepunkt zu. Das hat auch Auswirkungen auf Unternehmen und Behörden im Kreis Altenkirchen. Hier ein Glas Sekt, dort ein Schnäpschen in geselliger Runde: „Mit dem Verzehr von Alkohol am Arbeitsplatz sollte behutsam umgegangen werden“, rät Rechtsanwältin Alexandra Wellmann vom Arbeitgeberverband. Gegen ein Gläschen Sekt oder Bier zum Anstoßen sei im Zweifel nichts einzuwenden. Dies sollte aber vorher mit dem Arbeitgeber abgesprochen werden. Zu beachten sei allerdings, dass alle Arbeitnehmer verpflichtet sind, ihre Leistungsfähigkeit sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz durch den Konsum von Alkohol nicht zu beeinträchtigen. Letztlich gelte: „Rosenmontag und Weiberfastnacht sind zwar keine Feiertage, den Spaß muss man sich aber auch im Betrieb nicht zwingend gänzlich verderben lassen. Hier sollte allerdings vorher zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitern abgestimmt werden, was im Einzelfall erlaubt und gewünscht ist“. bc