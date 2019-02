Die Alarmierungszahlen, die bei der Integrierten Leitstelle Montabaur im vergangenen Jahr eingingen, sind im Vergleich zu 2017 wieder gestiegen. Die zu koordinierenden Einsätze des Rettungsdienstes und der Feuerwehren in den vier Kreisen Altenkirchen, Neuwied, Rhein-Lahn und Westerwald stiegen im Jahr 2018 auf 160.301, im Jahr vorher waren es 156.162 Einsätze. Diese Zahlen präsentierte Hubertus Sauer als Geschäftsführer der gemeinnützigen Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald GmbH des Deutschen Roten Kreuzes und als Leiter der Leitstelle. Vor zehn Jahren mussten lediglich etwas mehr als halb so viele Alarme koordiniert werden. Montabaur gehört damit zu den größten Rettungsbereichen in ganz Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus alarmierte die Leitstelle 4798 Mal die Freiwilligen Feuerwehren der vier Landkreise.

Nach der zu betreuenden Fläche von 3035 Quadratkilometern, auf denen rund 630.000 Menschen leben, liegt der Rettungsdienstbereich Montabaur landesweit hinter Trier auf dem zweiten Platz und nach der Zahl der ...

