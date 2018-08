Eines der verkehrstechnisch wichtigsten Bauwerke in Betzdorf feiert runden Geburtstag: Seit 50 Jahren spielt die Industriebrücke in der Sieg-Heller-Stadt eine – im wahrsten Sinne des Wortes – tragende Rolle. Geplant und errichtet wurde die Überführung über die Bahnstrecke Köln–Siegen seinerzeit, um einen bessere Verkehrsanschluss der Gewerbeflächen im Brucher Siegbogen an die B 62 zu erreichen. Dies war auch bitter nötig, schließlich hatte sich damals unter anderem die Firma Wolf mit ihrer hochmodernen Produktionsstätte für Gartengeräte dort niedergelassen.

Der Spatenstich für den Brückenschlag erfolgte im Februar 1967 – und schon etwas mehr als ein Jahr später war das andere „Ufer“ im Bereich Lasdorf und Bayersberg erreicht (Foto links). ...

Lesezeit für diesen Artikel (270 Wörter): 1 Minute, 10 Sekunden

