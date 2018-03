In Gegenverkehr gerast: Drei Fahrzeuge demoliert

Da gab es gleich mehrere Schutzengel. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19.20 Uhr auf der L 288 oberhalb von Molzhain gab es nur Sachschaden.

„Nur durch großes Glück wurde niemand verletzt“, berichtet die Polizei. Allerdings wurden drei Pkw total beschädigt. Mehrere andere Pkw wurden beim Durchfahren der Trümmerteile leicht beschädigt. Von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 35 000 Euro wird ausgegangen.

Der alkoholisierte 48-jährige Unfallverursacher, so die Polizei, befuhr die Landesstraße 288 aus Richtung Hachenburg in Richtung Betzdorf. In Höhe der Gemarkung Molzhain geriet er innerhalb einer Rechtskurve in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er zunächst mit dem entgegenkommenden Pkw einer 61-Jährigen. Anschließend kollidierte der Unfallverursacher mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw eines 20-Jährigen. Dieser Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad herumgeschleudert.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers geriet ebenfalls ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, durchpflügte eine Wiese und kam nach rund 100 Metern zum Stehen. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe fällig.