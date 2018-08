Das Büro von Wallmenroths Kitaleiterin Kathrin Heine hat Besuch. Die kleinen „Gäste“ fühlen sich sichtlich wohl in ihren kuscheligen Decken, machen es sich bequem auf dem Boden – und schlafen ein. Aus dem Arbeitsbüro wird nämlich in diesen Tagen zeitweise ein Ruheraum. Ungewöhnliche Umstände erfordern eben flexible Lösungen in der kommunalen Kindertagesstätte „Zauberwald“ – die Einrichtung ist nach wie vor massiv von einem Wasserschaden gehandicapt, den das Haus am 26. Juli getroffen hat. Und der Schaden ist größer als gedacht.

„Betroffen ist ein großer Haupttrakt im Gebäude“, zeigt Wallmenroths Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach beim Ortstermin die betroffenen Bereiche. „Viele Räume der Kindertagesstätte mussten umfunktioniert werden.“ Gegessen wird jetzt im Turnraum oder ...

Lesezeit für diesen Artikel (406 Wörter): 1 Minute, 45 Sekunden

