IG Metall will noch stärker in die Betriebe gehen

Claif Schminke ist neuer Bevollmächtigter der IG-Metall-Verwaltungsstelle Betzdorf. Foto: Andreas Neuser

Kreis Altenkirchen – Noch stärker rein in die Betriebe in der Region, das will Claif Schminke, der seit Juli Erster Bevollmächtigter der IG-Metall-Verwaltungsstelle Betzdorf ist. Er ist Nachfolger von Leonhard Epping. Der Übergang verlief nicht reibungslos. „Nun geht der Blick nach vorn“, gibt Schminke die Richtung vor. Da ist ihm die Arbeit in den Betrieben ganz wichtig. Das kennt er aus den vergangenen Jahren. Da war er politischer Sekretär bei der Verwaltungsstelle in Betzdorf. Im Betrieb, da erfahre er von den Nöten der Menschen, von Problemen mit dem Arbeitgeber. Dort werde dann manche Sache direkt am Ort geregelt. „Da müssen die Juristen nicht Briefe schreiben“, findet Schminke. „Aber ich kann auch richtig schimpfen“, stellt er klar.

Diese Art der Gewerkschaftsarbeit am Ort sei in den vergangenen Jahren gut angekommen, weiß Schminke aus Erfahrung. Wichtig sei hier auch, dass man die Arbeitgeber persönlich kenne. „Ich bin darauf bedacht, den konstruktiven Dialog mit den Arbeitgebern zu führen.“ In der Region hat der neue Bevollmächtigte einen großen Bereich zu beackern. Denn die IG-Metall-Verwaltungsstelle Betzdorf betreut neben dem Kreis Altenkirchen noch fünf Verbandsgemeinden im Westerwaldkreis.

Angesichts dieser Tatsache und derzeit 5030 Mitgliedern, die in rund 50 Betrieben zu betreuen sind, freut sich der 51 Jahre alte Gewerkschafter, dass es bald in der Verwaltungsstelle in Betzdorf einen weiteren politischen Sekretär gibt. Mehr Mitglieder werben, in noch nicht gewerkschaftlich organisierte Betriebe gehen, das sieht er als wichtige Aufgabe an. Ein Betrieb, in dem es aktuell um einen Betriebsrat und den Aufbau einer Jugendvertretung geht, ist der Windradhersteller Fuhrländer.

Die Organisation der Arbeitnehmer in einer Gewerkschaft sieht der Metaller als sehr wichtig an. Aber auch die Arbeitgeber, so sagt er, sollten sich in einem Verband organisieren: „Wir brauchen einander, um zum Beispiel das Tarifliche zu regeln.“ So sei es im Interesse beider wichtig, gegen Dumpinglöhne vorzugehen.

Als Problembetriebe sieht Schminke im Moment Heyco (65 Mitarbeiter) in Derschen, das die Produktion verlagern will (die RZ berichtete), und auch Faurecia in Scheuerfeld, das auf einen großen Nachfolgeauftrag wartet.

Besonderes Augenmerk will der Metaller auf die Jugend werfen. 14 Jugendvertretungen gibt es derzeit. Weitere sollen aufgebaut werden. Auch wenn er hauptamtlich arbeitet, so könne die Gewerkschaftsarbeit nur durch das ehrenamtliche Engagement der Menschen bestehen. Mitte September geht es mit den Betriebsräten in Klausur, um die zukünftige Arbeit festzulegen.

Schminke, gelernter Fliesenleger, wohnt in Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis). Er war von 2000 bis 2008 Gewerkschaftssekretär bei der IG Bau Rheinhessen. Dann kam der „bekennende Fan von Borussia Dortmund“ als Sekretär zur IG Metall nach Betzdorf.Claif Schminke wurde im Frühjahr für Außenstehende überraschend zum IG-Metall-Bevollmächtigten gewählt. „Das kam von der Basis“, sagt er. Schminke trat die Nachfolge von Leonard Epping an, der nun wieder als Gewerkschaftssekretär in der Verwaltungsstelle tätig ist. Manche Wunden wurden im Zusammenhang mit dieser personellen Veränderung aufgerissen. Der Bezirksvorstand und der Vorstand in Frankfurt zierten sich lange, diese Wahl anzuerkennen. Für Claif Schminke liegt das alles hinterm Pflug. Es habe klärende Gespräche gegeben: „Nun wird nach vorn geschaut.“ Dabei sieht sich der IG-Metall-Bevollmächtigte als Teamplayer. Nur so sei man stark. Andreas Neuser