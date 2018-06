Holzbachtalbahn: Weba fordert Vertragstreue

Als „merkwürdiges Gebaren“ hat die Westerwaldbahn GmbH (Weba) die Ankündigung der DB Cargo bezeichnet, bereits nach dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember den Großkunden Schütz in Selters wieder selbst mit Stahlcoils zu beliefern – und zwar nicht, wie bislang, über Altenkirchen, sondern über Limburg, Montabaur und Siershahn (wir berichteten). „Dieser Schritt hat uns überrascht“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete Konrad Schwan, in dessen Zuständigkeitsbereich die Weba fällt, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wie es mit und auf der Bahnstrecke zwischen Altenkirchen und Selters weitergeht, steht derzeit in den verkehrspolitischen Sternen. Archiv

Doch ist damit das Aus für die Holzbachtalstrecke schon besiegelt? Zunächst einmal fordert Schwan die DB Cargo auf, sich an bestehende Vereinbarungen zu halten. „Unser Vertrag sieht vor, dass wir bis zum Jahresende 2017 die Transporte durchführen. Daran wollen wir uns halten, und wir erwarten dies auch von unserem Vertragspartner“, schickt er ein klares Signal an das Unternehmen mit Sitz der Zentrale in Mainz.

Schwans Unverständnis speist sich auch daraus, dass ursprünglich sogar Überlegungen im Raum gestanden hätten, die von der Weba durchgeführten Transporte über das Ende der Vertragslaufzeit hinaus in den Februar 2018 zu verlängern, weil DB Cargo logistische Probleme für eine Übergangszeit ins Feld geführt habe. „Damals haben wir gesagt, dass man über alles reden kann“, so der Erste Kreisbeigeordnete – der die Weba nun vor vollendete Tatsachen gestellt sieht, dies aber nicht akzeptieren will. „Wir haben das Unternehmen angeschrieben und warten auf eine Reaktion. Jetzt ist die DB Cargo am Zug“, so Schwan.

Doch ob es wirklich noch Anfang Dezember zu einem Gespräch kommen wird, ob Weba (und damit auch der Kreis Altenkirchen als Eigentümer) und das Bahnunternehmen vielleicht eine finanzielle Lösung finden, um das Vertragsverhältnis vorzeitig zu beenden, ist für Konrad Schwan schwer einzuschätzen. Fakt ist, dass bei einer Übernahme der Transporte mit Beginn des Winterfahrplans der letzte Weba-Zug am Freitag, 8. Dezember, auf der Strecke zwischen Altenkirchen und Selters rollen würde. Hierin liegt aber nicht das einzige Problem. Es geht generell um die Zukunft des Zugverkehrs im Wied- und Holzbachtal über das Jahresende hinaus. Die Ausschreibung der Infrastruktur, die Bestandteil des eingeleiteten Stilllegungsverfahrens für die Strecke ist, hat nach Informationen unserer Zeitung bislang drei Interessenten auf den Plan gerufen, unter anderem die Lappwaldbahn Service GmbH (LWS) aus Sachsen-Anhalt. Doch welches Interesse sollte nach der aktuellen Entwicklung ein Unternehmen noch für eine Strecke haben, deren bisheriger Hauptnutzer, die Firma Schütz in Selters, möglicherweise von DB Cargo bald auf anderer Route bedient wird? Eine Frage, die sich nicht nur Konrad Schwan stellt.

Werden der Landkreis bzw. die Weba die Strecke nicht los, liegt es vorrangig in den Händen des Mainzer Verkehrsministeriums, ob der Zug für das Holzbachtal endgültig abgefahren ist.

