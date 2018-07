Landwirte mussten schon immer mit Wetter und Natur leben. Auch auf Durststrecken müssen sie sich immer wieder einstellen. Und genau das ist zurzeit wieder einmal der Fall: Seit Wochen hat es so gut wie keinen Niederschlag gegeben. Der Regen, der am Donnerstag in vielen Teilen des Kreises herunterkam, ist nicht der Rede wert. Für die kommenden Tage ist kein Niederschlag in Sicht. Unsere Zeitung hat mit Landwirt Georg Groß und Ackerbauexperte Jürgen Mohr gesprochen, ob zum Beispiel eine Kartoffelknappheit droht und inwiefern Pflanzen eingehen können.

Die zwei Sorgenkinder Zwei Sorgenkinder spricht Jürgen Mohr vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Montabaur an: Raps und Weizen. Denn bei diesen Pflanzen könne es sein, dass sie vorzeitig abgeerntet ...

Lesezeit für diesen Artikel (587 Wörter): 2 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.