Historische Viecherei: Mit dem Eisbär auf Du und Du

Dickes, weißes Fell, ein gewaltiger Kopf, riesige Pranken und lange, spitze Eckzähne: So manchem Betrachter werden die Schwarz-Weiß-Bilder links und rechts vertraut vorkommen: „So ein Foto mit Eisbär gibt es doch auch von ...“ Tatsächlich dürften sich in zahlreichen Familienalben noch ähnliche Aufnahmen finden. Auch von meinem Vater existiert ein Foto, das ihn als kleinen Jungen zusammen mit meinem Großvater und einem pelzigen Zeitgenossen auf dem Herbstmarkt in Gebhardshain zeigt.

Karin Willenweber aus Weitefeld hat uns dieses Foto eingereicht. Sie war damals acht Jahre alt und hatte augenscheinlich keine Angst vor dem pelzigen Gesellen, der seine große Pranke auf ihre Schulter legt. Entstanden ist die Aufnahme im Oktober 1951 auf dem Altenkirchener Simon-Juda-Markt.

Im zotteligen Eisbärkostüm steckten damals Schausteller, die sich auf Volksfesten Jahrmärkten als „Fotomotiv“ anboten – ein lukratives Geschäft zu einer Zeit, als längst nicht jeder Haushalt eine Kamera sein Eigen nennen konnte.

Dieses Bild von 1952 zeigt Luise Seiberts Mutter, Auguste Becker („döt Justchen“) mit Enkelin Heidi Seibert und deren Cousin Rainer Seibert aus Weitefeld. Der Bär im Hintergrund war den Kindern offensichtlich nicht ganz geheuer. Fotos: privat

Das eine Foto wurde schon einmal in der RZ veröffentlicht. Leserin Luise Seibert hatte es beim Stöbern entdeckt. Aufgenommen wurde es 1952 in Friedewald, wo seinerzeit noch regelmäßig Markttage abgehalten wurden. Möglicherweise handelt es sich hier um ein und denselben Schausteller, denn beim Kostüm erkennt man doch gewisse Ähnlichkeiten.

Darüber hinaus waren solche Schnappschüsse in den 1950er- und 1960er-Jahren jedoch offenbar ein überregionales, gleichwohl deutsches Phänomen. Diesem ging Christoph Gunkel in einem 2015 bei „Spiegel online“ erschienenen Artikel „Woher kommt der Bär?“ nach. Darin berichtet Gunkel über einen Franzosen, der 1982 mit einem deutschen Freund in einem Fotoalbum schmökerte, darin einen solches Eisbärfoto entdeckte und davon so fasziniert war, dass dies bei ihm eine Sammelleidenschaft weckte. Hunderte historische Fotos von Menschen in Eisbärkostümen hat Jean-Marie Donat gesammelt und daraus sogar den Bildband „TeddyBär“ gemacht: Urlauber, Paare, Soldaten, Polizisten, Kinder, die vor Jahrzehnten überall im Land mit Menschen in schneeweißen, zotteligen Kostümen für die Kamera posiert hatten. Die Aufnahmen stammen anscheinend alle aus Deutschland. Dort zumindest hat Donat sie über Jahrzehnte auf Flohmärkten zusammengekauft. Nur wenige lassen sich exakt datieren, aber oftmals verrät zumindest die Kleidung der Fotografierten etwas über den Zeitraum der Aufnahmen.

Woher die Mode mit den Eisbärenkostümen kam, hat der Kulturhistoriker Michael Schimek untersucht. 2011 schrieb er den Fachaufsatz „Der Foto-Eisbär – ein ungewöhnlicher Erinnerungsträger an schöne Augenblicke“. Seiner Meinung nach begann der Trend Anfang der 1930er-Jahre in deutschen Bade- und Kurorten. Drei bis fünf Mark habe damals den Urlauber ein Fotoshooting gekostet. Das Geschäftsmodell sei so erfolgreich gewesen, dass bald überall auf Jahrmärkten und Volksfesten professionelle Fotoateliers das Prinzip imitierten. Erst Mitte der 1960er-Jahre flaute das Geschäft ab – womöglich, weil inzwischen viele eigene Kameras besaßen und nicht mehr bereit waren, viel Geld für einen schrägen Schnappschuss zu bezahlen. Warum jedoch ausgerechnet der Eisbär als Fotomotiv so populär war, kann auch Schimek nicht beantworten. War es das exotische Aussehen? Oder die Ähnlichkeit zum beliebten Teddy? Fest steht für den Forscher jedenfalls, dass Menschen, die in Mickey-Mouse-Kostüme schlüpften oder als Gestiefelte Kater auftraten „weit weniger erfolgreich“ waren als die „Eisbären“.

