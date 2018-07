Da staunte Helga Klapdor aus Herdorf nicht schlecht. Am Freitag hatte sie im Rewe in Herdorf eine Packung geschroteten Leinsamen der Marke Schapfenmühle gekauft. Am Samstag wollte sie den Leinsamen in einen anderen Behälter umfüllen. Dafür nahm sie den Beutel aus der Schachtel heraus. Beim Öffnen wunderte sie sich bereits über eine leicht gelbliche Verfärbung des Inhaltes, wie sie erzählt. „Nachdem ich die Innenverpackung geleert hatte, krabbelte oben aus dem Leinsamen eine gelbe Spinne. Das fand ich nicht prickelnd“, berichtet sie weiter. Da war die Herdorferin sprichwörtlich bedient. Sie machte Aufnahmen von der Spinne. Dann verschwand wieder alles in der Verpackung. Doch am Sonntag schüttet sie den Inhalt noch einmal aus. Die Spinne lebte immer noch. Schnell wurde der Leinsamen samt Spinne wieder in die Verpackung geschüttet.

Die Verpackung brachte Klapdor nicht gleich zur Rewe zurück. Sie wendete sich direkt an die Schapfenmühle in Ulm. Da gab es dann einen Rückruf, dass man das ans Qualitätsmanagement weitergeleitet ...

