Herdorfer Kids lassen es krachen: Tolle Tänze bei der Kindersitzung

Kinderprinz Matis I. aus dem Hause Alessio lud am Freitag alle Kinder nach Herdorf in den Knappensaal zur Kindersitzung ein. Zu dieser Gemeinschaftssitzung von DJK Herdorf, Knappenverein und Karnevalsgesellschaft Herdorf kamen viele Tanzgruppen.

Kinderprinz Matis I. und sein Elferrat im USA-Kostüm begrüßen viele verkleidete Kinder und eine Menge Tanzgruppen zur Kindersitzung.

Foto: Regina Müller

Mit dem Vorsitzenden der DJK, Thomas Schuhen, und Bockordenträger Uwe Geisinger begrüßte Matis I. seine Gäste, die alle Bänke im Knappensaal füllten. Unter dem Motto „Weltenbummler“ fanden sich die verschiedensten Völker und Fabelwesen zusammen. Zum Einzug des DJK-Kinderprinzen mit seinem Gefolge der DJK-Leichtathleten knatterten Cowboys mit ihren Pistolen, Indianer pfiffen, Drachen brüllten und Einhörner ließen Hufgetrappel hören. Matis I. und sein Elferrat verkörperten mit ihren Kostümen die USA.

Moderiert wurde der Abend von den Kindersitzungspräsidenten Fekix Schuhen und Maximilian Geisinger. Bei den Tänzern der DJK-Leichtathleten war Matis I. selbst dabei. Der Tanz der KG-Minis zum Thema „Pumukl und sein Meister Eder“ fand teilweise auf dem Trampolin statt, das Kindertanzcorps führte seinen Gardetanz auf und das Jugendtanzkorps trat mit dem galaktischen Tanz „Alles außer irdisch“ auf. Die „Dance for Fun“-Gruppe ließ einen Gardetanz und ihr Solomariechen Pauline Wisser sehen.

Die Herdorfer Strolche bewiesen sich mit dem Tanz „Candyland“ der Jugend und einem Rock and Roll- Auftritt der Minis. Das Solomariechen der KG, Alina Attianese, und die DJK-Jazz-Tanzgruppe mit „Remix – around the world“ rundeten das Programm ab. Die eingeladenen Tanzgruppen aus Dermbach präsentierten mit dem Kindertanzcorps der VfL einen Gardetanz und den Showtanz „School's Out“ der Teenie-Tanzgruppe. Passend zum Sessionsmotto „Nadda Jöhh, Mariechen tanz, Herdorf strahlt im Narrenglanz“, ließ sich Prinzessin Nathalie I. aus dem Hause Köhler eine Ansprache nicht nehmen. Sie selbst trat als Kind 1989 in die Karnevalsgesellschaft ein und tanzte dort in verschiedenen Tanzcorps.

Von unserer Mitarbeiterin Regina Müller