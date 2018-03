Herdorfer in Köln berühmt: August-Sander-Preis für Porträtfotografie

Unter dem Namen des berühmten Herdorfer Fotografen August Sander (1876-1964) wird ab sofort alle zwei Jahre ein neuer Preis für Porträtfotografie ausgelobt. Der mit 5000 Euro dotierte „August-Sander-Preis“ wird gestiftet von Ulla Bartenbach und Prof. Dr. Kurt Bartenbach in Zusammenarbeit mit der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur in Köln.

Bekanntes Werk von August Sander: die Bauernkapelle, 1913.

Foto: Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Köln; VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Zusätzlich zum Preisgeld wird in individueller Abstimmung mit dem Preisträger die Möglichkeit einer Ausstellung in der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur gegeben. Mit der Auslobung des Preises verbindet sich die Idee, junge zeitgenössische künstlerische Ansätze im Sinne der sachlich-konzeptuellen Fotografie zu fördern. Teilnahmeberechtigt sind in- und ausländische Künstler bis 40 Jahre. Die Namensgebung des Preises erklärt sich dadurch, dass die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur mit dem August-Sander-Archiv das weltweit größte Konvolut mit originalen Werken Sanders besitzt. Vor dem Hintergrund seiner bedeutenden Porträtfotografien sollen sich die Werke der Bewerber vorrangig auf das Thema des menschlichen Porträts beziehen.

Die Jury setzt sich zusammen aus einem Kurator, einem Kunsthistoriker aus dem wissenschaftlichen Bereich, einem Künstler, einem Vertreter der Stifterfamilie sowie einem Vertreter der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2018. Die Preisvergabe findet im September in Köln statt.

Die vollständige Ausschreibung mit allen Wettbewerbsbedingungen kann im Internet unter http://bit.ly/2ylRG2D abgerufen werden.