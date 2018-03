Herdorf: Kirchenchor gestaltet Abendlob zu Dreikönig

Aus unserem Archiv

Herdorf

Mit zeitgenössischen und traditionellen Weihnachtsliedern gestaltete der Chor der evangelischen Kirchengemeinde Herdorf/Struthütten am Freitagabend ein Abendlob in der Pfarrkirche in Herdorf. Mit dem Fest Epiphanias, Erscheinung des Herrn, endet für evangelische Christen die Weihnachtszeit. In Herdorf wurde dies zum dritten Mal mit einem so genannten Evensong, einem gesungenen Abendgebet, begangen. Die Tradition stammt aus der anglikanischen Kirche.