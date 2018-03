Hellerkreisel: Bald Entscheidung für eine Variante

Mitten im Verkehrsgewusel an der Ecke Steinerother Straße stand am Freitag Staatssekretär Jürgen Häfner vom Mainzer Innenministerium, das nun auch für die Verkehrsinfrastruktur zuständig ist. Hier konnte er sich überzeugen, dass im Bereich der Hindenburgbrücke, wo die Steinerother Straße auf die Friedrichstraße stößt, eine Verkehrsentlastung erfolgen muss. Nun, bekräftigte der Staatssekretär, sei man dabei, sich auf eine Lösung festzulegen. Bis Ende des Jahres will man sich für einen Plan entscheiden.

Staatssekretär Jürgen Häfner informierte sich über die Varianten zum Hellerkreisel in Betzdorf. Bald soll eine Trassenführung festgelegt werden. Von links: Bauamtsleiter Peter Dietrich, Bürgermeister Bernd Brato, Häfner und der SPD-Landtagsabgeordnete Thorsten Wehner. Foto: Andreas Neuser

Betzdorf – Mitten im Verkehrsgewusel an der Ecke Steinerother Straße stand am Freitag Staatssekretär Jürgen Häfner vom Mainzer Innenministerium, das nun auch für die Verkehrsinfrastruktur zuständig ist. Hier konnte er sich überzeugen, dass im Bereich der Hindenburgbrücke, wo die Steinerother Straße auf die Friedrichstraße stößt, eine Verkehrsentlastung erfolgen muss. Nun, bekräftigte der Staatssekretär, sei man dabei, sich auf eine Lösung festzulegen. Bis Ende des Jahres will man sich für einen Plan entscheiden.

Wenn es dann möglicherweise auch nicht die optimalste Lösung sein wird, so soll es eine Lösung sein, die zügig umsetzbar und vor allem finanzierbar ist.

Zwei Varianten stehen für eine Kreisellösung zur Diskussion. Unter dem Namen Hellerkreisel oder Stadthallenkreisel sind sie bekannt.

Variante 1: Das ist die Variante, wo der Straßenverkehr, von der Steinerother Straße aus Richtung Steineroth kommend, an der Stadthalle (Hellerstraße) vorbeigeführt wird und dann nach links über eine neue Hellerbrücke wieder auf die Friedrichstraße (von Alsdorf kommend) gelangt. Ampeln im Bereich der Hindenburgbrücke könnten entfallen. Der Verkehr würde flüssiger. Diese Trasse, dazu gehörte auch die Diskussion über einen Abriss der Gaststätte „Zur Post“, ist eine alte Idee.

Variante 2: Auch bei dieser Variante gibt es einen Kreisverkehr rund um die Stadthalle. Hier geht man in der Verkehrsführung aber weiter weg von der Stadthalle. Die Steinerother Straße (von Steineroth kommend) würde gleich in Höhe der Bushaltestelle bei der Zufahrt zum Edeka parallel zur Bahn verlaufen und zwischen Edeka und Bahngleisen weiter geführt, um dann nach links auch über eine neue Hellerbrücke zur Friedrichstraße zu gelangen.

Eine Variante für einen großen Kreisverkehr gleich im Bereich der Hindenburgbrücke, so wurde verdeutlicht, sei nicht Gegenstand der laufenden Diskussionen der Fachleute beim Landesbetrieb Mobilität. Es geht nun um eine zeitnahe Entscheidung zwischen den beiden Kreiselvarianten rund um die Stadthalle. Wobei die ausgewählte Variante noch an dem einen oder anderen Punkt optimiert werden könnte. Nun, so Staatssekretär Häfner und Betzdorfs Bürgermeister Bernd Brato, sollen die Fachleute die Machbarkeit der zwei Varianten prüfen und vor allem auf die schnelle Umsetzbarkeit und Finanzierung schauen. Denn die Finanzierung von Verkehrsprojekten wird angesichts von der Schuldenbremse im Landesetat schwieriger.

„Die alte Lösung (Variante 1) ist noch nicht ganz weg“, merkte Bürgermeister Brato an, der sich freute, dass der Staatssekretär auf Initiative der SPD-Landtagsabgeordneten Thorsten Wehner nach Betzdorf gekommen ist. Dies zeige auch, dass dem Land der Norden von Rheinland-Pfalz nicht egal sei.

„Bis Ende des Jahres wollen wir eine Lösung finden“, verdeutlichte der Staatssekretär abschließend. Das findet Zustimmung bei Brato, dem Abgeordneten Wehner und Bauamtsleiter Peter Dietrich. „Verhalten optimistisch“ zeigt sich Häfner, dass das auch klappt. Alle sind sich einig, dass bald eine Lösung gefunden werden muss, um die Verkehrssituation in der Stadt zu verbessern. „Wir brauchen eine Lösung so schnell wie möglich, aber auch so sorgfältig wie möglich“, betonte Brato. Der Betzdorfer Bürgermeister verwies auch noch einmal darauf, dass man die Verkehrsprobleme nur mit kleinzelligen Lösungen in den Griff bekomme. „Das ist wie bei einem Puzzle. Aus vielen kleinen Teilen wird ein Bild.“ So soll es auch beim Verkehr in Betzdorf sein. Der Siegkreisel war ein Puzzlestein, der Hellerkreisel soll ein weiteres Puzzleteil sein. Dann könnte auf der B 62 im Bereich Struthof auch noch ein Kreisel entstehen, blickt Brato in die Zukunft auf ein weiteres Puzzleteil. Andreas Neuser