Haus in Freusburg nach Schusswaffen durchsucht

Kleine Ursache – große Wirkung. So könnte man einen Prozess überschreiben, der jetzt am Amtsgericht Betzdorf für einen 72-jährigen Freusburger aus 250 Euro 600 machte, die er an die Staatskasse zahlen muss.

Kleine Ursache – große Wirkung. So könnte man einen Prozess überschreiben, der jetzt am Amtsgericht Betzdorf für einen 72-jährigen Freusburger aus 250 Euro 600 machte, die er an die Staatskasse zahlen muss. Foto: picture alliance / dpa

Von unserem Redakteur Peter Seel

Aus einem Streit um einen mutmaßlichen Hundebiss wurde eine Hausdurchsuchung, aus einem mutmaßlichen Zufallsfund ein Verstoß gegen das Waffengesetz – samt Urteil.

Doch von vorne: Im Frühjahr 2016 soll einer der zwei Labrador-Golden-Retriver-Mischlinge des Freusburgers eine Nachbarin gebissen haben, berichtet der Mann im RZ-Gespräch. Dass dies so war, bestreitet er. Darauf jedenfalls habe sich das Ordnungsamt Kirchen angekündigt, um die Tiere zu begutachten – was offenbar ohne weitere Vorkommnisse über die Bühne ging. Doch zugleich gab es beim Polizeipräsidium Bonn einen anonymen Anruf – nach Ansicht des Mannes von jener Nachbarin – in dem behauptet wurde, der 72-Jährige habe gedroht, „von der Schusswaffe Gebrauch zu machen“, wenn das Ordnungsamt komme. Überhaupt habe er eine fette Waffensammlung daheim.

Darauf rückte Ende Mai ein halbes Dutzend Polizisten zur Hausdurchsuchung in Freusburg an – doch statt Schusswaffen wurde nur ein Springmesser mit einer 11,5 Zentimeter langen Klinge gefunden. Da aber Messer ab 8,5 Zentimeter Klingenlänge waffenscheinpflichtig sind, bekam der Freusburger eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz – und das Angebot, dass man das Verfahren gegen Zahlung einer Auflage von 250 Euro einstelle. Der Mann lehnte ab – und stand nun vor Einzelrichterin Johanna Jonas.

Für ihn selbst, sagte er bei Gericht, sei dieser Fall „wohl eher was für den Karneval“. So sei weder am Hundebiss noch der Drohung mit der Schusswaffe etwas dran. Das Springmesser habe er „in rabenschwarzer Nacht, bei klarer Sicht und Vollmond, im Schein einer defekten Taschenlampe“ beim Spazieren mit dem Hund mitten auf der Straße gefunden. Damit es am nächsten Tag nicht Kinder mitnehmen und Unfug damit treiben sollten, habe er es eingesteckt und oben auf einen Sicherungskasten in der Wohnung gelegt.

Entsprechende Briefe und Mails hatte er zuvor schon ans Gericht gesandt. „Der größte Feind im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant“, heißt es da zu dem anonymen Anruf. Ansonsten befleißigte sich der Freusburger eines Stils zwischen Poesie und triefender Ironie, gestand „bei der Heiligen Inquisition, das Springmesser sichergestellt zu haben“. Dann habe er es „wohl in Folge vorübergehender Amnesie vergessen“, weswegen er „so was von dankbar“, sei, „dass mich sieben Polizisten morgens um 7 Uhr zärtlich weckten, um gemeinsam endlich Dinge wiederzufinden, welche ich schon lange gesucht habe.“

Er schreibt weiter, dass er sich schon „wie Bolle freue“, sich demnächst bei jeder Gelegenheit über „dieses Lustspiel“, den Prozess, lustig machen zu können, der dadurch, dass nur Frauen mitwirkten – neben der Richterin ist auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft eine Frau – beweise, „dass Frauenquoten nix, aber auch gar nix taugen“. Ihn interessiere, „wie hoch die Kosten dieses gerichtlich verordneten Schwachsinns sind, zumal es in Deutschland ja keine anderen Straftaten mehr gibt...“

Nicht ganz so pointiert äußerte sich der Mann vor Gericht, wohl auch auf Anraten seines Anwalts Thomas Molsberger. Der setzte der Forderung der Staatsanwaltschaft auf 30 Tagessätze à 30 Euro einen Freispruch entgegen, da sein Mandant nicht vorsätzlich gehandelt habe: Er habe nicht gewusst, dass er für das Messer einen Waffenschein brauche. Dies sah die Richterin anders: Sie glaube weder, dass er das Messer vergessen habe noch dass er sich mit dem Waffengesetz nicht auskenne. Sie verurteilte ihn zu 20 Tagessätzen à 20 Euro.