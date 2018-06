Harbacher kämpfen für bessere Straßen

Die K 89 in Harbach ist alles andere als eine Vorzeigestraße. Viel zu lange warten die Bürger schon auf einen Ausbau. Jetzt will der Kreis die Straße zuerst zur Gemeindestraße herabstufen.

Die Bürger machten ihrem Ärger und Befürchtungen Luft: „In Locherhof herrscht nicht nur Unmut, sondern bald Zorn!“, wetterte am Dienstagabend bei der Einwohnerversammlung in Harbach ein Anlieger der K 89 aus dem Ortsteil Locherhof. Über den miserablen Zustand der K 89/Locherhofer Straße ärgern sich die Leute seit langem.

Die Anlieger aber haben nun auch von der im Raum stehenden Teilabstufung der Kreis- zur Gemeindestraße erfahren und sprachen sich hier vehement dagegen aus, weil sie dadurch finanzielle Belastungen befürchten. Indes erfuhren sie, dass ohne die Abstufung – über die der Rat noch befinden muss – ein Ausbau der Straße wohl in weiter Ferne liegt. Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit zeigte auf, wie die Gemeinde schon seit Jahren für die Erneuerung der Straße kämpft. Im Herbst 2009 hatte Landrat Michael Lieber versprochen, im Kreishaushalt 2010 Mittel für einen Ausbau einzustellen. Das geschah auch, gebaut wurde aber immer noch nicht.