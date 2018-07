Grünes Licht für Produktion von Montaplast

Es war eine langwierige Geburt. Bis zum letzten Moment wurde an Unterlagen und Gutachten gearbeitet. Doch gestern Abend konnte der Betzdorfer Stadtrat den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Bruche“ mit einigen Änderungen auf den Weg bringen. Da gab es Einstimmigkeit im Rat. Anschließend ging es noch darum, ob der Automobilzulieferer Montaplast, der im Moment dort in den ehemaligen Hallen von Wolf-Garten noch ein Logistiklager betreibt, zeitnah eine Produktion aufbauen darf. Dies bedeutet das Ende des Logistiklagers, das auch keine Genehmigung hat und für viel Ärger in Bruche sorgte.

Statt einem Logistiklager wird bald schon bei Montaplast in Bruche produziert.

Foto: Andreas Neuser

Im Januar soll mit dem Aufbau der Produktion begonnen werden, heißt es bei Montaplast.

Möglich wird das nun, nachdem zum einen in den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Bruche“ noch Änderungen mit aufgenommen wurden und sich Montaplast verpflichtet, genau diese Auflagen zu berücksichtigen. Somit wurde bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung vom Rat auch noch beschlossen, dass die Veränderungssperre für den Bereich aufgehoben wird. Denn die nun beschlossenen Änderungen im Bebauungsplan zu dem Gewerbegebiet müssen nun erneut offen gelegt werden. Das dauert wieder Wochen. Doch Montaplast eilt es mit der Produktion, die eigentlich nur während der Betriebsferien in der Automobilindustrie möglich ist. Das ist Ende Dezember/Anfang Januar oder im Sommer der Fall. Nun passt das schon nicht mehr genau. Montaplast hat aber vorproduziert und kann so etwas außerhalb der Betriebsferien der Autofirmen die Produktion in Bruche aufbauen. Dann ist es auch mit dem Logistiklager und den zahlreichen Lkw-Fahrten, die immer wieder für Ärger sorgen, vorbei.

Aber erst einmal wurden vom Stadtrat gestern Änderungen zum Bebauungsplan beschlossen. In einem ersten frühzeitigen Beteiligungsverfahren hatte es da zahlreiche Änderungswünsche gegeben- – darunter viele von Brucher Bürgern. In dem einen oder anderen Punkt wurde den Anregungen gefolgt. In anderen nicht, da das rechtlich nicht möglich war. So zum Beispiel die Festlegung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Anzahl der Lkw oder auch, wo das Unternehmen Parkplätze anzulegen hat. Letzteres geht aber indirekt. Und ist auch passiert. So müssen die Parkplätze weiter weg von der Wohnbebauung angelegt werden. Denn nur so kann das Unternehmen die vorgegebenen Lärmemissionen einhalten. Auf einem Teil der Parkplätze von Wolf-Garten dürfen dann in Zukunft keine Autos mehr stehen.

Ebenso geändert wurde der Status einer mit Häusern bebauten Fläche in Bruche. Sie war bisher als Mischgebiet vorgesehen. Nun wird sie zu einem Wohngebiet. Dies hat auch die Konsequenz, dass zum Beispiel von Montaplast noch etwas weniger Lärm ausgehen darf. Ebenso ist neu festgelegt, dass zwischen Wohnbebauung und der freien Wiesenfläche zur Industriestraße hin, einmal ein fünf bis acht Meter breiter Grünstreifen angelegt werden muss, wenn die Wiese, die eingeschränktes Gewerbegebiet ist, bebaut wird. So ein Grünsteifen, stellte Annette Weber vom Büro Fassbender Weber Ingenieure fest, bringe zwar nichts in Sachen Lärmschutz, aber immerhin Sichtschutz. Weber stellte auch fast alle Einwendungen vor.

Ebenso wurde in dem Plan noch die Höhe der Gebäude im Gewerbegebiet Bruche verändert. Ursprünglich waren da einmal rund 20 Meter Höhe vorgesehen. Das wurde um sieben Meter reduziert und entspricht nun in etwa der Höhe der vorhandenen Hallen von ehemals Wolf-Garten.

Rechtsanwalt Dr. Curt M. Jeromin gab noch Ausführungen zu den Einwendungen von Montaplast und dem Insolvenzverwalter in Sachen Wolf-Garten. Besondere Aufmerksamkeit richtete er aber auf den Punkt Ausnahme von der Veränderungssperre. Hier fasste er schließlich zusammen, dass man nun einen weiteren Schritt nach vorne gehe. „Wenn sich Montaplast an alle Vorgaben hält, dann ist alles in Ordnung.“ So wird nun also zweigleisig gefahren. Der geänderte Bebauungsplan „Gewerbegebiet Bruche“ geht erneut in die Offenlage, und Montaplast kann zeitnah mit der Produktion am Standort Betzdorf-Bruche beginnen. Die Erteilung der Baugenehmigung ist Sache des Kreises.

Udo Piske (FDP) kommentierte: „Wir sind nun weiter als vor zwei Wochen noch gedacht. Es ist ein sehr, sehr guter Kompromiss.“ Die Zukunft wird nun zeigen, wie die Brucher Anwohner mit Montaplast leben können. Der eine oder andere im Rat hofft, dass das wieder so wird wie zu Zeiten von Wolf-Garten.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser