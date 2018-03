Große Projekte mit Fragezeichen bestimmen Etat Mudersbach

Der Haushalt für das laufende neue Jahr steht im Mittelpunkt der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats von Mudersbach. Das Treffen ist am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr im Bürgerhaus des Ortsteils Birken. Wegen der Eckpunkte des Haushalts 2018 sprach die RZ mit Orts-Chef Maik Köhler – der im Hauptberuf seit Anfang des Jahres auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen ist.

Dass der Lidl-Markt an der Durchfahrtsstraße von Niederschelderhütte (B 62) sich vergrößern will, passt den Mudersbacher Kommunalpolitikern gut ins Konzept: In den nächsten Jahren soll generell der gesamte Bereich links und rechts der Straße optisch aufgewertet werden.

Foto: Markus Döring

Auffällig an dem Haushaltsplan, den der Rat beschließen soll: Die ganz großen Investitionsbrocken – die alle für den Ortsteil Niederschelderhütte geplant sind – stehen sämtlich unter Vorbehalt: Insgesamt könnten dort in diesem Jahr 3,7 Millionen Euro verbaut werden, doch dafür müssten erst Behörden wie der LBM grünes Licht geben oder Fördergelder fließen, die zwar beantragt, aber noch nicht genehmigt sind.

Den im Etatplan vorgesehenen Investitionen in Höhe von insgesamt 3,9 Millionen stehen Einnahmen durch Fördergelder von 1,7 Millionen gegenüber. Bleiben 2,2 Millionen, die Mudersbach aufzubringen hätte: rund 1,7 Millionen Euro müsste die Gemeinde mit Investitionskrediten finanzieren – dieser „Worst Case“ träte aber, wie gesagt, nur dann ein, wenn die eingeplanten Beträge wirklich ausgegeben würden. Im Finanzplan stehen insgesamt Einnahmen von 7,3 Millionen Euro. Dem stehen für laufende Verwaltungstätigkeit und fürs Abzahlen von Kreditzinsen rund 7,5 Millionen gegenüber. Da bliebe also ein Defizit von gut 200.000 Euro im Etat stehen.

Dickster Brocken bei den – eventuellen – Investitionen ist die Ortsdurchfahrt in Niederschelderhütte: Die arg in die Jahre gekommene Straße soll in den nächsten Jahren optisch aufgewertet werden (die RZ berichtet mehrfach). „Diese Sache wird in Zukunft immer wieder in den Haushaltsplänen auftauchen“, erklärt Köhler, „denn das Bund-Länder-Programm 'Ländliche Zentren' erstreckt sich insgesamt ja über einen Zeitraum von zehn Jahren.“ Hintergrund: 2014 war Mudersbach zusammen mit Brachbach und Niederfischbach in das Förderprogramm aufgenommen worden.

Konkret ist dieses Jahr im Etat zunächst der Abriss einiger maroder gemeindeeigener Gewerbehallen im Bereich der Ortsgemeindeverwaltung am Hüttenweg vorgesehen. Angesetzt ist diese Maßnahme mit 275.000 Euro – 70 Prozent dieser Kosten werden durch Zuschüsse aus dem Bund-Länder-Programm abgedeckt.

Ferner will die Gemeinde diverse Grundstücke an der Hauptstraße im Bereich des neuen Kreisels erwerben, und zwar im Bereich zwischen der Freien Tankstelle bis zur Einmündung der Mittelstraße, kurz vor Kurve und Siegbrücke an der Landesgrenze. Hier sollen in den nächsten Jahren sämtliche Gebäude abgerissen werden, um ein örtliches Zentrum zu entwickeln: Gedacht ist am ehesten an moderne Dienstleistungs- und Handelsgebäude.

„Je nachdem, welche Investoren wir gewinnen können, schließt das eine Wohnbebauung nicht grundsätzlich aus“, sagt Köhler. „Ferner sieht der Rahmenplan eine Art Dorfplatz vor, mit Sitzgelegenheiten und Grünflächen. Da ist noch alles offen – wie schnell wir dabei vorankommen, hängt aber vor allem davon ab, wie die Grundstücksverhandlungen mit den heutigen Besitzern verlaufen.“ Daher kann heute auch noch nicht genau vorhergesagt werden, wie viel von den im Etat hierfür stehenden 1,2 Millionen Euro dieses oder nächstes Jahr ausgegeben werden.

Wahrscheinlich noch 2018 soll die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt in Niederschelderhütte (B 62) samt Gehwegen ausgebaut werden. Hierbei finanziert Berlin die Straßenarbeiten und Mudersbach den Neubau der Gehwege – der mit 400.000 Euro eingeplant ist. „Ob wir damit aber tatsächlich schon dieses Jahr loslegen können“, so Köhler, „hängt auch davon ab, dass der LBM Diez, der in der Ausschreibung federführend ist, nun in die Umsetzung geht. Das hierfür notwendige Baurecht wurde durch die Ortsgemeinde bereits in einem Bebauungsplanverfahren geschaffen.“

Von einem Förderbescheid hängt es außerdem ab, ob dieses Jahr die Park & Ride-Anlage am Bahnhaltepunkt von Niederschelderhütte gebaut werden kann. 455.000 Euro sind dafür im Etat eingeplant. „Die Förderquote liegt hier bei 80 bis maximal 85 Prozent“, erklärt Köhler, „auch hier müssen wir erst mal auf den Förderbescheid warten.“

Weiterhin sind im Plan 100.000 Euro an Planungskosten für einen Kita-Neubau in dem Ortsteil vorgesehen, da die Kita in Birken überfüllt ist. „Auch hier geht es uns darum, handlungsfähig zu sein und dass wir das Geld im Notfall sofort abrufen können.“

Von unserem Redakteur Peter Seel