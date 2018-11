Die Sanierung der Turnhalle ist trotz vielerlei Schwierigkeiten (fast) abgeschlossen, da stehen in Weitefeld schon die nächsten „Großprojekte“ an: Bekanntlich plant die Gemeinde ja im Rahmen des ISEK-Förderprogramms den Umbau des Mehrzweckraums zu einem Dorfgemeinschaftshaus sowie die Gestaltung eines Dorfplatzes in Oberdreisbach. Bei beiden Vorhaben hakt es derzeit allerdings noch an diversen Stellen, wie Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss ernüchtert mitteilte. In Sachen Mehrzweckraum liege das Schallgutachten noch immer beim Kreis zur Prüfung. „Wir hängen da total in der Luft“, so Keßler. Man müsse mit dem Bau rechtzeitig beginnen, „sonst gehen uns die Zuschüsse flöten“. Auch bei der Ausschreibung für den Dorfplatz Oberdreisbach gibt es offenbar Probleme, auf die Keßler am Dienstag aber nicht näher einging.

Allerdings befasste sich der Ausschuss auch eher mit dem, was die Ortsgemeinde darüber hinaus für den Doppelhaushalt 2019/2020 auf dem Wunschzettel hat. So wurde eine lange Liste größerer und kleinerer ...

Lesezeit für diesen Artikel (533 Wörter): 2 Minuten, 19 Sekunden

