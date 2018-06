Auf die Gefahren von Plastik und Mikroplastik und wie man beides im Alltag vermeiden kann, darum ging es jetzt bei einem Projekt am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen. Seit Anfang Juni wurde das Thema fächerübergreifend in den Klassen 6 b und 6 d in Mathematik, Erdkunde, Naturwissenschaften und Musik behandelt. Dabei wurde nicht nur der Gebrauch und Verbrauch von Plastik und Kunststoff im Alltag untersucht, sondern auch ein Informations-Workshop mit Jessica Weller aus Gebhardshain von Greenpeace Westerwald geboten, bei dem es unter anderem um ein „Upcycling“ von leeren Plastikbehältern ging.

Im Klassenraum am Gymnasium werkeln die Schüler mit verschiedensten Plastikflaschen, -bechern, -dosen und anderen Behältnissen aus Kunststoff herum. Jessica Weller will den Kindern in der Unterrichtseinheit „Plastikmüll im Meer“ zeigen, ...

