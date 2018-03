Grätsche von der Seite: Fußballfoul hat ein Nachspiel vor Gericht

Ein hartes Foul auf dem Fußballplatz hatte am Montag ein Nachspiel vor dem Amtsgericht in Betzdorf. Gegen die Auflage, 300 Euro an den verletzten Spieler zu zahlen, wird das Verfahren vorläufig eingestellt. Auf dem Fußballplatz sorgt nicht nur der Schiedsrichter für Ordnung. Auch das weltliche Gericht kann hier zum Zuge kommen.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser

Gelb gab es am 23. August 2015 auf dem Fußballplatz in Wissen beim Spiel der Kreisliga B 2 von Wissen gegen Gebhardshain. Ein Spieler aus Wissen (heute 24 Jahre alt) war in einen Spieler (31) aus Gebhardshain hineingegrätscht. Der Ball war bereits weg, die Grätsche von der Seite mit beiden Beinen traf den Gebhardshainer heftig am Fuß und am Schienbein. Der verletzte Spieler musste sich in Behandlung begeben, bekam Physiotherapie und fehlte einige Tage bei der Arbeit.

Dieses Foul kam nun zur Anklage. Denn für den verletzten Fußballer war das kein Foul mehr, das es immer wieder auf dem Fußballplatz gibt. Für ihn war das mehr. Da sollte er wohl vom Platz weggetreten werden. Er spielt heute auch nicht mehr aktiv Fußball.

So erstattete der Verletzte Anzeige. In der Juristensprache ist nun von gefährlicher Körperverletzung die Rede. Erst einmal aber gab es im Vorfeld einen Täter-Opfer-Ausgleich. Beide Spieler trafen sich. 500 Euro wollte der Verletzte erst haben, um seine Unkosten (Therapie, Naturheilpraxis, Krücken, Verdienstausfall) zu begleichen. Es ging hier nicht um Schmerzensgeld. Schließlich einigte man sich auf 300 Euro, die der Verein (Wissen) zahlen sollte. Aber da, so gestern der Angeklagte, wurden noch weitere Belege verlangt. Die kamen aber nicht herbei. Der verletzte Spieler sagte aber, dass er sie abgegeben hatte. Da das Geld nicht gezahlt wurde, folgte das Gerichtsverfahren. Aber ohne Belege habe der Verein nicht zahlen wollen.

Hier beteuerte der Angeklagte, dass das ein ganz normales Foul gewesen sei, wie es jedes Wochenende auf dem Fußballplatz vorkomme. "Ich hatte nicht die Absicht, den Gebhardshainer Spieler zu verletzen", beteuerte er. Er habe sich auch mehrfach bei dem verletzten Spieler entschuldigt – gleich auf dem Platz und später bei dem Termin in Sachen Täter-Opfer-Ausgleich. Doch für den Verletzten war klar, dass hier mit voller Absicht getreten worden sei.

Wie dem auch sei: Es war ein Foul im Rahmen eines Fußballspiels, das mit einer Gelben Karte geahndet wurde und später vor Gericht landete. Für Staatsanwältin Susanne Schüler und Richterin Isabel Mermi ging es in dem Verfahren in Sachen gefährliche Körperverletzung um eine geringe Schuld. Mit dem Angebot, dass der Angeklagte nun aus der eigenen Tasche 300 Euro an den verletzten Spieler zahlt, wird das Verfahren vorläufig eingestellt. Ist das Geld bezahlt, dafür hat er drei Monate Zeit, dann ist die Sache erledigt. Dass Fouls auf dem Fußballplatz vor Gericht landen, sei nicht ungewöhnlich, sagte die Staatsanwältin.