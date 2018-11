Wenn Diana Heck „ihr“ Schaufenster dekoriert, dann hat sie ganz genaue Vorstellungen. Hosenbeine werden gekrempelt, Jacken lässig drapiert – und ein bisschen Deko darf es auch sein. Die Zeiten haben sich geändert im Modehaus Koch am Altenkirchener Schlossplatz, denn Diana Heck ist mit ihren 25 Jahren nun die Juniorchefin des Hauses. Die Modedesignerin ist damit eine der zupackenden Frauen, die in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und dem Einzelhandel in der Kreisstadt eine Chance geben wollen.

Diana Heck ist seit März 2017 fest mit im Boot. „Meine Mutter hat mir geraten, dass ich erst einmal etwas anderes sehen soll. Ich habe also bei einer Firma in ...

Lesezeit für diesen Artikel (662 Wörter): 2 Minuten, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.