Geldautomaten gesprengt: Täter mit Bauch gesucht

Siegen/Mudersbach – Noch gibt es keine heiße Spur vom Geldautomatensprenger. Die Kripo Siegen ist aber optimistisch, dass sie den Täter fasst. In Mudersbach wurde am 22. November 2007 von einem Unbekannten in der Volksbank der Geldautomat gesprengt. Danach folgten weitere Geldautomatensprengungen vor allem im Kreis Siegen-Wittgenstein. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ wurde nun nach dem Täter gefahndet.

Bilder einer Überwachungskamera wurden gezeigt. Stets trug der Gesuchte eine Maske. Auffallend ist der dicke Bauch. Nach der Fernsehsendung gingen zahlreiche Hinweise bei der Kripo in Siegen. Eine heiße Spur ist noch nicht dabei. Aber man ist optimistisch. Die DNA des Täters ist auch bekannt, wurde in Siegen mitgeteilt. Sie wurde an vier Tatorten gesichert. Die Kripo geht nach wie vor davon aus, dass der Täter im Kreis Siegen-Wittgenstein zu Hause ist. Denn eine Geldkassette hat er auf einem Waldweg bei Feudingen weggeworfen. Das ist ein Weg, wo sich kein Fremder auskennt. Wenn der Gesuchte auch elf Geldautomaten sprengte, so war das nicht besonders erfolgreich. Denn in nur drei Fällen kam er an das Geld. Rund 140 000 Euro hat er erbeutet. Bei den Sprengattacken richtete er aber einen Schaden in dreifacher Höhe an. Die letzte Geldautomatensprengung erfolgte vergangenen November in Dorla bei Schmallenberg. Andreas Neuser