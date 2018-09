Wer kennt nicht die Momente, in denen man sich wünscht, ein ganze anderer zu sein: erfolgreich, reich – oder einfach nur frei von allen Zwängen des Alltags. Frei von Sorgen, Mutlosigkeit, Wehmut. Das ist das Thema der Fotoausstellung „Wer bin ich?“, die noch bis Ende Oktober in der Gelben Villa zu sehen ist und die ebenso gekonnt aufgezogen wie anrührend in ihren Motiven ist. Anrührend sicher nicht nur, weil auf den Fotos Menschen zu sehen sind, die hier, im gemeindepsychiatrischen Zentrum, ein und aus gehen und teilweise hier betreut werden. Sondern weil das Thema jeden von uns betrifft. Denn dem Projekt, das die Ergotherapeutin Elke Latsch, die Sozialpädagogin Frea Fieber und Christine Haubrich als Leiterin der Einrichtung vor einem Viertjahr begonnen haben, liegen Fragen zugrunde wie: Wer bin ich eigentlich? Wie werde ich von anderen wahrgenommen? Warum kleide ich mich im Alltag gerade so? Und: Wer wäre ich geworden, wenn es in meinem Leben irgendwann eine andere Wende gegeben hätte? Wenn ich eine andere Berufswahl getroffen, einen anderen Partner gefunden, andere Vorbilder, anderes Elternhaus, andere Schulbildung gehabt hätte? Wenn ich mehr psychische Stabilität auf meinen Lebensweg mitbekommen hätte? 14 Menschen aus der Gelben Villa setzten sich mit diesen Fragen auseinander, machten mit bei dem Projekt – und wurden am Ende von Elke Latsch und Frea Fieber jeweils zwei Mal fotografiert: Erst im Alltag, als Schwarz-Weiß-Bild, dann als Farbfoto in einem Outfit, in einer Szene, einer Pose, in der sich jeder so zeigen durfte, wie er es schon immer mal wollte. Kein Wunder, dass sich da Fragen aufdrängen zur Bedeutung von Persönlichkeit, Individualität, Äußerlichkeiten, Kreativität, Vergangenheit und Gegenwart, Sein und Schein...

Da ist etwa der einfache Mann auf der Straße, der auf dem Schwarz-Weiß-Foto gerade vom Einkaufen kommt – und auf dem Farbbild cool, fast wie ein erfolgreicher Großwildjäger an seinem ...

