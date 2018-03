Gegen viele Mitbewerber durchgesetzt: Elkenrother bauen in Delbrück ein neues Rathaus

Das kommt sicher nicht oft vor: Dass ein Architekturbüro vom Lande sich gegen zwei Dutzend internationale Konkurrenten durchsetzt. Professionalität hat in Zeiten der Globalisierung eben schon lange nichts mehr mit dem Sitz eines Unternehmens zu tun. Trotzdem dürfen Vater und Sohn Alhäuser aus Elkenroth stolz sein: Bei einem Wettbewerb, der zunächst europaweit ausgeschrieben war und mehr als 360 Architekturbüros auf den Plan rief, gehörten sie zu den letzten 22, die ins „Finale“ kamen. Und dort schafften sie schließlich mit ihren Ideen den ersten Platz. Somit also bauen die Elkenrother das neue Rathaus der 30.000-Einwohnerstadt Delbrück bei Paderborn.

Das Architekturbüro Alhäuser hat mit seinen Entwürfen zwei Dutzend teils internationale Konkurrenten aus dem Feld geschlagen: Die Elkenrother bauen zur Freude von Seniorchef Paul (rechts) und Junior Philipp Alhäuser spätestens im Jahr 2019 das neue Rathaus von Delbrück. Foto: Peter Seel

Seit 30 Jahren hat Seniorchef Paul Alhäuser sein Architekturbüro im elterlichen Haus in der Mittelstraße – sein beruflicher Lebensweg ist geprägt von einer Familie, in der über Generationen hinweg das Bauen eine gewichtige Rolle spielt. „Mein Großvater Philip war Bauunternehmer, mein Vater Willi Polier. Und seit fast zwei Jahren arbeitet auch mein Sohn hier mit“, sagt der 64-Jährige, „das heißt, dass wir in der vierten Generation mit Bauen zu tun haben.“ Juniorchef Philipp (34) war auch wesentlich an den Plänen für das neue Rathaus in Delbrück beteiligt: „Er bringt viel frischen Wind in unser Geschäft, manchmal fast schon zu viel“, schmunzelt der Vater.

Der Angesprochene hat sich nach seinem Studium in Siegen seine beruflichen Sporen in Wiesbaden und Stuttgart verdient, dann zog es ihn zurück in die Heimat. „Für mich war es klar, dass ich eines Tages hier weiter mache“, erklärt er, „aber vorher wollte ich Erfahrungen sammeln und schauen, was europaweit und international so läuft.“ Sicher lag es an seinen Impulsen, dass sich die Elkenrother in Delbrück gegen Konkurrenten aus Hamburg, Berlin, Stuttgart und sogar dem Ausland durchsetzen konnten.

Die Jury, bestehend aus Städteplanern, Stadtratsmitgliedern und Architekten, überzeugte, dass Alhäuser auf dem vorgegebenen Terrain an der Himmelreichallee und unter optimaler Einbeziehung der vorgegebenen Rahmenbedingungen ein fünfeckiges Gebäude mit vier Etagen setzen will, wobei das oberste Geschoss, ein Staffelgeschoss, nicht die komplette Fläche einnimmt, sondern Raum lässt für eine Terrasse oder eine Begrünung – und damit dem Rathaus statt eines klotzigen Eindrucks ein Gesicht gibt. „Innerhalb des Gebäudes ist die Zahl und konkrete Aufteilung der rund 60 Büros und Räume noch nicht ganz festgelegt“, erläutert Paul Alhäuser. „Wir haben nur die Eckdaten geliefert.“

Dabei passte der Jury – die bei der Bewertung der diversen Pläne nicht wusste, wo der jeweilige Entwurf herkam – besonders, dass der Bau aus Elkenroth viel Raum für die grüne Umgebung des Gebäudes lässt und sich mit seinem Vorplatz in Richtung Hauptstraße und zur Kirche hin öffnet. „Das Gebäude“, sagt Alhäuser junior, „hat sozusagen keine Rückseite und ist nach allen Seiten präsent.“ Baubeginn für das Domizil für die fast 100 Verwaltungsangestellten soll voraussichtlich im Jahr 2019 sein.

Acht Mitarbeiter sind heute im Elkenrother Architekturbüro tätig, alle Bereiche werden ihnen betreut: Vom Hochbau bis zum Industriebau, vom Städtebau bis zur Anliegerstraße und zum Bebauungsplan. Und der Zuschlag fürs Rathaus Delbrück war auch nicht die erste Auszeichnung, die Alhäusers verbuchen durften: So wurden 2016 die Pläne für die neue Tagesförderstätte der Lebenshilfe Steckenstein mit dem ersten Platz unter acht Bewerbern ausgewählt. 17.000 Euro Preisgeld hat das Architekturbüro für seinen Sieg eingeheimst – was aber gar nicht so viel ist angesichts der vorausgegangenen Arbeit: „Wir haben zwei Monate für die Pläne gebraucht“, berichtet Paul Alhäuser, „immer wieder mit dem ganzen Team zusammengesessen und geplant und die Wirtschaftlichkeit geprüft. Trotzdem sind wir jetzt sozusagen erst am Anfang: Jetzt müssen wir eine Kostenvoranschlag erstellen und den Feinschliff am Entwurf machen. Noch diesen Monat sitzen wir deswegen mit den Delbrückern an einem Tisch.“

Von unserem Redakteur Peter Seel