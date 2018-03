Gebhardshainer Förderverein stemmt den Mehrzweckraum

Lange hat es gedauert. Endlich konnte am Freitag am St. Vinzenzhaus in Gebhardshain der Mehrzweckraum eingeweiht werden. Dass es diesen Raum überhaupt gibt, ist nicht der ctt als Trägerin des Alten- und Pflegeheims zu verdanken. Der Förderverein des Heims hat das fast alleine gestemmt. Rund 250.000 Euro wurden dafür aufgebracht. Es gab viele Spenden und noch mehr ehrenamtliches Engagement.

Foto: andreas neuser

So konnte Heimleiter Markus Hahmann bei der Einweihung viele Gäste aus dem öffentlichen Leben begrüßen, darunter Landrat Michael Lieber, den Beigeordneten Jochim Brenner (VG Betzdorf-Gebhardshain), Ortsbürgermeister Jürgen Giehl sowie weitere Ortsbürgermeister aus dem Gebhardshainer Land und auch Ex-Bürgermeister Konrad Schwan, der sich während seiner Amtszeit intensiv für den Bau eingesetzt hatte.

Besonderer Dank galt aber dem Förderverein unter Vorsitz von Günter Schneider. „Es ist nicht alltäglich, dass ein gemeinnütziger Verein sich so für eine Einrichtung engagiert.“ Denn hier sind nicht nur Ehrenamtliche (ca. 30) bei der Betreuung der Bewohner aktiv oder der Finanzierung kleinerer Dinge. Hier wurde gleich ein ganzer Mehrzweckraum samt Küche und Sanitäranlagen gebaut.

2002 wurde der Verein gegründet. Schnell zeigte sich, dass im Vinzenzhaus ein Mehrzweckraum fehlt. Bei Veranstaltungen standen die Leute bis in die Flure. Größere Veranstaltungen fanden im Bürgerforum oder im Ratssaal statt. Vielfältige Betreuungsangebote soll es in dem neuen Raum geben. „Ich wünsche mir, dass dieser Raum zu einem Begegnungszentrum für Generationen, für Nachbarn, Angehörige, Vereine und die Kirchengemeinde wird – zu einer Oase des Wohlbefindens für die Heimbewohner“, betonte Hahmann.

Es blieb Günter Schneider als Vorsitzendem des Fördevereins vorbehalten, auf die außergewöhnliche Vorgeschichte zum Bau des Mehrzweckraums einzugehen. „Es kommt wohl selten vor, dass ein Verein Investitionen in dieser Höhe an fremden Eigentum leistet“, so Schneider. Der Förderverein habe sich hier nicht ganz freiwillig so engagiert, betonte der Vorsitzende. Denn der Mehrzweckraum sei untrennbar mit einem Anbau ans Vinzenzhaus verbunden. Bereits kurz nach der Einweihung des Seniorenzentrums im Jahr 2002 zeichnete sich ab, dass mehr Heimplätze notwendig sind. Es gab Pläne, die wieder in der Schublade verschwanden. Als man 2010 erfuhr, dass es bei der ctt wieder Erweiterungspläne gibt, habe man sich als Förderverein eingeschaltet, um einen Mehrzweckraum zu bekommen. 2012 sei der Anbau ohne Mehrzweckraum genehmigt worden. In einer Versammlung zeigte sich der Geschäftsführer der ctt zuversichtlich, dass noch 2013 mit dem Bau begonnen wird. Der Förderverein wollte aber einen Mehrzweckraum haben und bot an, von 120.000 Euro Kosten dann 90.000 Euro zu übernehmen. Der Raum wäre in den Anbau integriert gewesen. Es tat sich nichts. „Es gab finanzielle Probleme“, betont Schneider. So beschloss der Förderverein, den Mehrzweckraum selbst zu stemmen. Im März 2017 erfolgte der Spatenstich. Am Freitag lobten alle den gelungen Raum, der so aufs Gelände gestellt ist, dass ein Anbau mit 20 Heimplätzen möglich ist. Dechant Rudolf Reuschenbach, Pfarrer Michael Straka sowie Diakon Marco Kötting segneten den Raum ein.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Kreismusikschule.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser