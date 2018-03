Gebhardshain: Erfolgreiche Sprachprüfung für Zehntklässler

Aus unserem Archiv

Gebhardshain

Die Übergabe von Sprachenzertifikaten an 20 junge Zehntklässler stand im Vordergrund einer kleinen Feierstunde in der Gebhardshainer Volksbank. Über die bestandene Prüfung freuten sich: Lorena Alzer-Müller, Cagla Aydöre, Moritz Böhmer, Yunus Civelik, Lukas Eckel, Jan Niklas Erlenbusch, Enrico Fischer, Kevin Jörg, Tom-Jonas Kohl, Gina Marie Lück, Jean Mauer, Mara Meier, Atakan Öden, David Ruthardt, Korina Schneider, Jan Seifer, Leonie Wäschenbach, Elias Weber, Marlon Weber und Vincent Weyer. Das Treffen war zugleich der krönende Abschluss des Projekts. Neben der Westerwaldschule Gebhardshain und der Kreisvolkshochschule Altenkirchen als Prüfungszentrum beteiligte sich die Volksbank Gebhardshain mit einer Zuwendung von 750 Euro aus Reinerträgen des Gewinnsparens. Das Beherrschen von Fremdsprachen ist das A und O. Darin sind sich alle Beteiligten des in Gebhardshain zum zweiten Mal durchgeführten Gemeinschaftsprojekts einig.