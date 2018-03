Ganz schön viele juristische Auseinandersetzungen: So streitlustig sind die Menschen im Kreis Altenkirchen

Fast jeder vierte Einwohner im Kreis Altenkirchen ist in einen Rechtsstreit verwickelt. Damit liegt das AK-Land im bundesweiten Vergleich aller Landkreise in der Mitte. Auf 100 Einwohner kommen 24,5 Streitigkeiten, die vor einem Richter enden. Zum Vergleich: Im Kreis Neuwied sind es 29,7, im Westerwaldkreis 26,8 und in Koblenz 27 Fälle. Diese Daten gehen aus „Deutschlands großem Streitatlas 2017“ hervor, der Neuauflage einer groß angelegten Studie der Rechtschutzversicherung Advocard, die erstmals im Jahr 2013 durchgeführt wurde.

„Die Menschen müssten mehr miteinander sprechen“, sagt Schiedsmann Klaus Brag.

Foto: Christ

Meist geht es bei den Streitigkeiten vor den Amtsgerichten in Altenkirchen und Betzdorf um Privates (36,4 Prozent), es folgen Verkehrsstreitigkeiten (31,7 Prozent), Konflikte rund um die Arbeit (13,2 Prozent). Weiterhin müssen die Richter in den Bereichen Wohnen und Mieten (10,2 Prozent) und bei Streitigkeiten mit Behörden und Verwaltungen schlichten.

Der Nachbarschaftsstreit an Hecke oder Zaun gehört weiter zu den „Klassikern“ im Streitatlas 2017 – auch im AK-Land. Symbol

Foto: dpa

„Eigentlich ließen sich viele Verfahren vermeiden. Gerade in Zeiten, in denen Justitia überlastet ist“, meint Klaus Brag aus Ingelbach. Er ist einer von zehn Schiedspersonen im Kreis Altenkirchen, die zerstrittenen Parteien helfen, Lösungen für ein friedliches Miteinander zu finden.

Seit 2012 ist Brag Schiedsmann in der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Wenn es um Dinge wie Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung oder Sachbeschädigung geht, versucht der ehemalige Polizeibeamte eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Und das gelingt ihm auch in der Hälfte aller Fälle, die an ihn herangetragen werden. Durchschnittlich acht Schiedsverfahren pro Jahr führt er durch, hinzu kommen sogenannte „Tür- und Angelgespräche“, in denen Bürger ihn einfach nur um seinen Rat bitten.

„Ich finde es gut, dass das Schiedsverfahren dem Gerichtsweg vorgeschaltet ist“, sagt er. Das sei nämlich mit einer Gebühr von rund 30 Euro nicht nur viel billiger und Zeit sparender. Klaus Brags Ziel ist es, dass zerstrittene Personen auf einer menschlichen Ebene zusammenkommen und wieder miteinander reden. Funktioniert dies nicht, kann immer noch ein Gerichtsverfahren angestrebt werden.

Vor den Kadi ziehen laut der Zahlen im Streitatlas im Kreis überwiegend Männer (68,7 Prozent). Die Altersgruppe, die sich am meisten streitet, liegt im AK-Land bei Personen zwischen 36 und 55 Jahren. In 74,3 Prozent der Fälle geht es um Beträge bis 2000 Euro, je größer der Streitwert, umso geringer werden die Fallzahlen. Kommt es zu einem Prozess, wird den Beteiligten Geduld abgefordert. 35 Prozent aller Fälle werden in einem Zeitraum zwischen 12 und 24 Monaten abgewickelt.

Klaus Brag benötigt oft nur eine Stunde, in der er sich im kleinen Sitzungssaal im Altenkirchener Rathaus mit den zerstrittenen Menschen an einen Tisch setzt. Meist dreht es sich in den Fällen um einen Nachbarschaftsstreit, der sich schon lange hinzieht und ein Vorfall schließlich „das Fass zum überlaufen“ gebracht hat. „Die Leute leiden oft sehr darunter und sind froh, wenn sie angehört werden“, berichtet Brag. Mit Einfühlungsvermögen und einem gesunden Menschenverstand leistet er dann gerne Hilfe. Da wird am Verhandlungstisch auch schon mal Platt gesprochen. „Ich spüre sehr schnell, ob eine Einigung möglich ist“, sagt Brag. Und diese Einigung hat dann auch eine rechtliche Gültigkeit. Generell wünscht sich der Schiedsmann aus Ingelbach, dass die Menschen einfach mehr miteinander reden und aussprechen, was sie stört.

Im Kreis Altenkirchen wurden übrigens im vergangenen Jahr vor den Amtsgerichten Betzdorf und Altenkirchen insgesamt 1406 Zivilverfahren geführt. Im Jahr 2016 waren es 1418 und im Jahr 2015 1550 Verfahren.

Von unserer Reporterin Beate Christ