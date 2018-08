Ein „noch nie da gewesenes Ereignis“ gab es am Donnerstagabend in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf: An einem Tag wurden gleich fünf Einsatzfahrzeuge an die Feuerwehren Daaden, Friedewald, Herdorf und Sassenroth übergeben. Aufgrund frühzeitig beginnender Dachsanierungsarbeiten am Feuerwehrhaus Daaden wurde das freudige Ereignis nach Friedewald verlegt. „Fünf auf einen Streich, das ist wahrlich eine Premiere in der VG“, sagte Bürgermeister Wolfgang Schneider. „Da wir wissen, dass die Beschaffung der Fahrzeuge vorher gut durchdacht und geplant wurde und es eine sinnvolle Investition ist, haben wir gerne grünes Licht gegeben.“ Auch Kreisfeuerwehrinspekteur Dietmar Urrigshardt konnte sich in 45 Jahren Dienstzeit nicht an ein vergleichbares Ereignis erinnern.

Wehrleiter Matthias Theis stellte die aufgereihten Fahrzeuge den zahlreich erschienenen Feuerwehrleuten vor: In der Mitte der gebraucht erworbene Rüstwagen 2 – er ersetzt nun den Rüstwagen 1 der Feuerwehr Daaden. ...

Lesezeit für diesen Artikel (285 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.