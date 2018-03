Frust bei Mudersbacher Vereinen: Nachbar beharrt auf "Sperrstunde" an Giebelwaldhalle

Schon als die Giebelwaldhalle in Mudersbach gebaut wurde, regte sich Widerstand bei den Anwohnern in der Barbarastraße – nein, nicht bei allen oder einigen, sondern bei einem. Und der befürchtete, dass es mit seiner Nachtruhe nicht nur an den Wochenenden vorbei sein könnte, sobald in der Halle Feiern der Vereine, Turniere der Sportgruppen, Sitzungen der Karnevalisten, Aufführungen der Theatergruppe, Konzerte von Chören und des Musikvereins stattfinden.

Die Giebelwaldhalle Mudersbach ist ein Juwel unter den lokalen Veranstaltungsorten. Bloß hat sie einen kleinen Schönheitsfehler: Immer dann, wenn es lustig oder spannend, gerade richtig gemütlich wird und anfängt, Spaß zu machen, muss hier abends Schluss gemacht werden.

Foto: Markus Döring

Dabei hat er weniger die Veranstaltungen selbst im Visier als den „Lärm“ der Leute, die womöglich im Sommer in den Pausen als Grüppchen mit Bierflasche und Zigarette vor der Halle stehen, vor allem aber wegen den abfahrenden Gäste, die ins Auto steigen, noch ein Schwätzchen halten, die Türen knallen, den Motor starten und losfahren. Allein auf die Klage des einen Nachbarn legte die Bauaufsichtsbehörde in Altenkirchen ganz besondere Schlusszeiten für Veranstaltungen in der Giebelwaldhalle fest: Um 21.30 Uhr muss hier alles vorbei sein und Ruhe herrschen, der Parkplatz muss um 22 Uhr geräumt sein.

Schwachsinn. wenn man ehrlich ist. Dann braucht man eine solche Halle eigentlich nicht zu bauen. Kein Wunder, dass sowohl der Ortsgemeinderat als auch der Bürgerverein Mudersbach nie mit der Situation zufrieden sein konnten. So wurde Anfang des Jahres bei der Kreisverwaltung in Altenkirchen eine Erweiterung der Baugenehmigung für – immerhin nur – acht Termine pro Jahr beantragt, an denen es dann auch mal bis Mitternacht gehen darf: Es sind vier Aufführungen der Theatergruppe sowie Konzerte der örtlichen Musikvereine. Altenkirchen genehmigte den Antrag. Doch der schönste Spaß darf nicht sein, wenn's dem Nachbarn nicht gefällt: Der Mann klagte gegen die Ausnahmeregelung.

Ortsbürgermeister Maik Köhler bestätigte dies auf RZ-Anfrage. „Die beantragte Genehmigung ist nicht nur ein einstimmiger Beschluss des Rates, sondern da stehen auch alle Vereine dahinter. Mit der momentane Regelung haben diese Vereine riesengroße Probleme. Insofern würde ich mich freuen, wenn die Sache im Sinne der Dorfgemeinschaft doch noch ein gutes Ende finden würde.“

Die Mudersbacher hatten ihren Antrag auf die Ausnahmeregelung – wohl gemerkt: für acht Tage von 365! – übrigens zusammen mit einem Emissionsgutachten und einem wohl durchdachten neuen Parkkonzept eingereicht. Alle gingen davon aus, dass der bei Veranstaltungen eventuell entstehende Geräuschpegel noch vertretbar sei – was sicher nicht so schwachsinnig ist wie die bisherigen Öffnungszeiten. Nun muss der Kreisrechtsausschuss über den Einspruch des Nachbarn entscheiden. Wenn dieser dann seinen Einspruch aufrechterhält, geht die ganze Sache vors Verwaltungsgericht.

Ulrich Merzhäuser, Vorsitzender des Bürgervereins, klingt richtig frustriert: „Für das Vereinsleben in Mudersbach ist das alles einfach nur traurig und für die Dorfgemeinschaft sehr bitter. Aber die meisten Probleme haben Musikkapelle, Chöre und Theatergruppe.“ Er gibt aber, wie viele im Dorf, die Hoffnung nicht auf, dass man sich doch noch gütlich einigen könnte: „Wir hoffen immer noch, dass der Einspruch zurückgenommen wird. Wir wollen uns mit den Vereinen zusammensetzen und dann gemeinsam mit dem Anwohner in Kontakt treten. Wir wollen den Mann einfach mal anständig bitten, seinen Einspruch zurückzuziehen.“

Zwar hat die Mudersbacher Theatergruppe in diesem Herbst die Halle ausnahmsweise nicht für ihre alljährlichen vier Aufführungen genutzt. Doch dies lag an einem schweren Krankheitsfall in den Reihen der beliebten Truppe (die RZ berichtete) und nicht an der „Sperrstunde“. Dafür wünschen sich die Laienmimen für kommendes Jahr eine Lösung des Problems. Denn 2018 wollen sie ihr Publikum wieder mit einem Feuerwerk aus Pointen zu jeder Menge Lachsalven anzuheizen.

Vielleicht mag ja dann der betreffende Nachbar ebenfalls im Kreis seiner Mitbürger sitzen – und mitlachen. Für die RZ war er indes nicht zu sprechen, um uns seine Sicht der Dinge zu erklären. Er verwies stattdessen auf seinen Rechtsanwalt.

Von unserem Redakteur Peter Seel