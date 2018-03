Frühlingsfest: Betzdorf trifft Italien

Italien steht in diesem Jahr im Mittelpunkt beim Betzdorfer Frühlingsfest am Sonntag, 13. Mai. „Betzdorf trifft Italien“ ist das Motto. Das Angebot in der Stadt ist darauf abgestimmt. Das reicht vom Fahnenschmuck über entsprechende Musikgruppen und weitere Aktivitäten. Die Geschäfte sind von 13 Uhr bis 18 Uhr verkaufsoffen. Am Dienstag stellten die Aktionsgemeinschaft Betzdorf und die Stadt Betzdorf das Programm vor.

Stellten am Dienstag das Programm zum Betzdorfer Frühlingsfest am 13. Mai vor (von links): Maria Olmos, Michael Kerkenberg, Sabine Alberts-Wingenfeld, Uwe Pfeifer (alle Aktionsgemeinschaft) sowie Bürgermeister Bernd Brato und Julia Wisser (Stadt). Foto: Andreas Neuser

Betzdorf – Italien steht in diesem Jahr im Mittelpunkt beim Betzdorfer Frühlingsfest am Sonntag, 13. Mai. „Betzdorf trifft Italien“ ist das Motto. Das Angebot in der Stadt ist darauf abgestimmt. Das reicht vom Fahnenschmuck über entsprechende Musikgruppen und weitere Aktivitäten. Die Geschäfte sind von 13 Uhr bis 18 Uhr verkaufsoffen. Am Dienstag stellten die Aktionsgemeinschaft Betzdorf und die Stadt Betzdorf das Programm vor.



Bürgermeister Bernd Brato lobte den Einfallsreichtum der Aktionsgemeinschaft. Er freue sich auf Italien in Betzdorf. Das verbinde sich gleich mit Sommer. Er lobte das ehrenamtliche Engagement der Aktionsgemeinschaft und die gute Zusammenarbeit.

Uwe Pfeifer als Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft stellte grob das Programm zum Frühlingsfest vor. An Details wird noch gefeilt.

Beim Thema Italien darf natürlich die Betzdorfer Gruppe Mafiosis (Carlo Grifone) nicht fehlen. Sie wird am Busbahnhof auftreten.

In der Siegpassage tritt Sonsaid (Alexander Zöller) mit italienischen Liedern auf. Auf der Bühne am Rathaus wird um 12 Uhr das Frühlingsfest eröffnet. Musikalisch mit der Stadtkapelle und kulinarisch mit einer eckigen Riesenpizza mit einer Länge von zwei Metern.

Die FWG-Tanzgruppe, die Siegheuler Scheuerfeld in venezianischen Kostümen und DJ Torino werden hier für italienisches Flair sorgen. Zehn Personen werden an dem Tag in venezianischen Kostümen in der Stadt unterwegs sein. Dabei verteilen sie kleine Geschenke an die Mütter. Schließlich ist Muttertag. Eine Ausstellung mit italienischen Fahrzeugen, ein Motorradklub mit italienischen Motorrädern, ein Laika-Wohnwagen und eine Porträtmalerin bereichern das Angebot.

Der Busbahnhof wird zum Kinderland. Auf dem oberen Parkdeck in der Viktoriastraße steht eine Hebebühne. Für Kinder ab sechs Jahren geht es 15 Meter in die Höhe. Peter Brecklinghaus ermöglicht diesen Blick über die Innenstadt.

Bei Burghaus ist eine Modenschau angesagt, die Bärenapotheke bietet eine Schminkaktion an, die Löwenapotheke hat ein Vespa-Gespann vor der Türe stehen und weitere Geschäfte bieten Einzelaktionen an. Die Aktionsgemeinschaft wird auch wieder „Betzdorf Inn“ anbieten, gab Pfeifer einen Ausblick. Ab 13. Juli bis Mitte August gibt es jeweils am Freitagabend ab 19 Uhr Livemusik. Andreas Neuser