Friesenhagener "Karneval 60 Plus" bietet großem Programm

Beim 16. Karneval „60 Plus“ am Sonntag von Ortsgemeinde Friesenhagen und Ortsausschuss der Kirchengemeinde moderierte in der vollen Mehrzweckhalle wieder Hannelore Klein. Auch viele Senioren des örtlichen Alten- und Pflegeheims St. Klara waren zu Gast.

„Meine Oma fährt im Hühnerstall Auto!“ Die Hühnergruppe vom Bürgerverein Steeg nimmt den Unfall vor einem Jahr mit Humor.

Foto: Regina Müller

Für musikalische Einlagen zwischen den Auftritten sorgte der Musikverein „Concordia“ Friesenhagen unter Sebastian Bätzing und Sebastian Gottfried. Mehrere Tanzgruppen der DJK Friesenhagen brachten Schwung ins Programm. Mit dabei die Eisprinzessinnen (Leitung: Antonia Hermann, Laura Klein und Lena Schmitz), die Rock Kids (Leitung: Miriam Sötzen), die No Limits (Fenja Leiendecker und Svenja Giesele) sowie Confused Beat (Sabrina Hof und Benedikt Kappenstein). Unter den Gästen war auch eine große Gruppe der Karnevalsgesellschaft Morsbach.

Prinz Lars I. aus dem Hause Stark brachte Kindergarde, Garde Blau-Weiss und Funkengarde mit auf die Bühne. Zu den vielen Sketchen und Büttenreden gehörte der Rommee-Club, der „Schneewittchen und die 7 Zwerge“ als witziges Playback-Musical gestaltete. Rita Reuber und Martina Wagner klärten als Putzfrauen über Klatsch und Tratsch in Friesenhagen auf. Zentrale Themen waren die Sorge um die Kirche „Heilige Maria Königin des Friedens“ in Steeg sowie der Unfall, bei dem ein Auto im Hühnerstall von Peter Hermann landete. Dieser griff das Thema mit seiner „Hühnergruppe“ vom Bürgerverein Steeg auf. Heribert Weschenbach brillierte mit seiner Rede „Ein Bauer zieht in die City“ und hatte die Lacher alle auf seiner Seite.

Gertrud Bender und Hannelore Klein schauten bei ihrem Auftritt „In der Glaskugel lesen“ in die Zukunft Friesenhagens. Sie wussten: „Echte Friesenhagener Hühner halten ganz viel aus. Und die Moral von der Geschicht,Hermanns Hühner sterben nicht.“ Regina Müller